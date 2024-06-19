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Новости
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Жители Мариуполя находятся под тотальным давлением оккупантов, фильтрацию прошли почти 99% населения города, - Андрющенко

Окупанти проводять фільтрацію в Маріуполі 

Россияне активно готовятся к мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Почти 99% жителей захваченного Мариуполя прошли фильтрацию.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мариупольцы остаются под тотальным давлением с начала эвакуации, с момента, как россияне ввели фильтрацию. Мы не можем сказать, что видим какие-то послабления. Одни меры заменяются другими. Тотальную фильтрацию обязательно прошли почти 99% населения Мариуполя и района", - отметил Андрющенко.

По его словам, контрпартизанские меры происходят постоянно. Они или увеличиваются или уменьшаются.

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"Уже месяц мы находимся в точке активных контрпартизанских мер. Скорее всего, это связано с тем, что происходила очень большая переброска военной техники, подразделений. Перемещение происходило через Мариуполь на Харьковщину, позже на Запорожское направление снова, чтобы усложнить фиксацию того, что движется, как движется, где новые склады, где они ночуют, останавливаются. Для этого была усилена фильтрация. Мы видели внезапные проверки телефонов на улицах, большое количество арестов и т.д.", - рассказал советник городского головы города.

Кого не хотят мобилизовать захватчики в ряды своей армии?

Он отметил, что российские оккупанты активно готовятся к мобилизации на захваченных территориях Украины.

"Если сейчас там больше рекрутинг, то мобилизация вот-вот на выходе. Под мобилизацию у них есть распоряжение не мобилизовать людей, которые имеют устойчивые проукраинские взгляды. То есть россияне признают, что такое большое количество людей находится на оккупированной территории. Однако, они не оставляют попыток максимальное количество этих людей все же или найти, или тем или иным способом заставить покинуть оккупированную территорию для того, чтобы сделать себе условную зону безопасности", - добавил Андрющенко.

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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики построили свою логистическую базу возле гражданской жилой застройки.

Автор: 

Мариуполь (5718) оккупация (10167) Андрющенко Петр (583)


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На жаль, 90% процентів маріупольців це ті, хто чекав росіян. Це і ті хто залишилися і ті хто хто виїхали, їх як послухаєшь, то бачиш, що там тільки кремлівські скрепи в голові.
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19.06.2024 10:20 Ответить
Навряд ли. Мой друг пообщался за границей с беженцами оттуда. Они были за рашку. Но не смотря на их лояльность их просто вышвырнули из квартиры. Судя по всему оттуда поступают заказы на имущество
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19.06.2024 10:52 Ответить
У нас ще до війни віджимали квартири, притому , що робили все по закону не докопаєшся, і ти нічого не міг зробити проти бандюків. Так що тут квартири і тепер віджимають аж бігом.
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19.06.2024 11:38 Ответить
Мы смогли вырваться из Мариуполя. По моим ощущениям в городе было не более 30% сепаров.
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19.06.2024 10:55 Ответить
Повністю можливо. Якщо вони пройшли перевірку, то значить у них повністю підтверджені Z-погляди ...
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19.06.2024 10:28 Ответить
Не обязательно. Может были " какая разница" или просто не проявляли себя никак. А при оккупантах приходится быть лояльным
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19.06.2024 10:54 Ответить
А коли буде проведено фільтрацію ОП?
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19.06.2024 10:32 Ответить
Ермака можна було би обіняти на добру сотню наших полонених.
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19.06.2024 10:40 Ответить
 
 