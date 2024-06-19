Жители Мариуполя находятся под тотальным давлением оккупантов, фильтрацию прошли почти 99% населения города, - Андрющенко

Россияне активно готовятся к мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Почти 99% жителей захваченного Мариуполя прошли фильтрацию.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мариупольцы остаются под тотальным давлением с начала эвакуации, с момента, как россияне ввели фильтрацию. Мы не можем сказать, что видим какие-то послабления. Одни меры заменяются другими. Тотальную фильтрацию обязательно прошли почти 99% населения Мариуполя и района", - отметил Андрющенко.

По его словам, контрпартизанские меры происходят постоянно. Они или увеличиваются или уменьшаются.

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"Уже месяц мы находимся в точке активных контрпартизанских мер. Скорее всего, это связано с тем, что происходила очень большая переброска военной техники, подразделений. Перемещение происходило через Мариуполь на Харьковщину, позже на Запорожское направление снова, чтобы усложнить фиксацию того, что движется, как движется, где новые склады, где они ночуют, останавливаются. Для этого была усилена фильтрация. Мы видели внезапные проверки телефонов на улицах, большое количество арестов и т.д.", - рассказал советник городского головы города.

Кого не хотят мобилизовать захватчики в ряды своей армии?

Он отметил, что российские оккупанты активно готовятся к мобилизации на захваченных территориях Украины.

"Если сейчас там больше рекрутинг, то мобилизация вот-вот на выходе. Под мобилизацию у них есть распоряжение не мобилизовать людей, которые имеют устойчивые проукраинские взгляды. То есть россияне признают, что такое большое количество людей находится на оккупированной территории. Однако, они не оставляют попыток максимальное количество этих людей все же или найти, или тем или иным способом заставить покинуть оккупированную территорию для того, чтобы сделать себе условную зону безопасности", - добавил Андрющенко.

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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики построили свою логистическую базу возле гражданской жилой застройки.