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Захватчики в одном из вузов оккупированного Луганска начнут подготовку техников и операторов БПЛА среди студентов

Окупанти навчатимуть студентів Луганська на операторів безпілотників

Высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обустроили военный полигон на Луганщине

В Луганской ОВА добавили, что тем временем учителя и преподаватели, которые работают на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "Основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

Ранее сообщалось, что в ряде городов на территории временно оккупированной Луганской области россияне возобновили охоту на мужчин для их принудительной мобилизации в ряды армии РФ.

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беспилотник (3655) Луганск (3164) оккупация (10167)


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Давайте наших студентів на операторів БПЛА - всеодно економіка ******* пішла.... І їхня більшість поприколу голосувала - нехай тепер поприкалюються - на полі бою.....
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18.06.2024 08:24 Ответить
не всі для того годяться
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18.06.2024 08:27 Ответить
Знаю - але це дуже великий ресурс, який зараз "мається" і має бронь....
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18.06.2024 08:36 Ответить
Чи й не новина. у нас теж знайомлять молодих людей з безпілотниками. Але все це мусить бути в тиші. Якщо агресор готує військових на базі університету, той заклад є законною воєнною ціллю.
шо далі? - наші не можуть вдарити по корпусам вишу, бо підніметься вой. Кацапи можуть знищити пару сотень тих студентів ради провокації. подібне ми спостерігаємо з 2014 року, коли весь час дамбілі бамбас і до сих пір ніяк не розбомбили. в будь-якому випадку загинуть громадяни України - адже громадянства їх ніхто не позбавляв.
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18.06.2024 08:34 Ответить
Чому не ******* по тому Далю атакамсом, щоб з студнів вийшов гриль !!!
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18.06.2024 09:25 Ответить
 
 