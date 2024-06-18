Захватчики в одном из вузов оккупированного Луганска начнут подготовку техников и операторов БПЛА среди студентов
Высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.
Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".
В Луганской ОВА добавили, что тем временем учителя и преподаватели, которые работают на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "Основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.
Ранее сообщалось, что в ряде городов на территории временно оккупированной Луганской области россияне возобновили охоту на мужчин для их принудительной мобилизации в ряды армии РФ.
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шо далі? - наші не можуть вдарити по корпусам вишу, бо підніметься вой. Кацапи можуть знищити пару сотень тих студентів ради провокації. подібне ми спостерігаємо з 2014 року, коли весь час дамбілі бамбас і до сих пір ніяк не розбомбили. в будь-якому випадку загинуть громадяни України - адже громадянства їх ніхто не позбавляв.