Захватчики в одном из вузов оккупированного Луганска начнут подготовку техников и операторов БПЛА среди студентов

Высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

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В Луганской ОВА добавили, что тем временем учителя и преподаватели, которые работают на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "Основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

Ранее сообщалось, что в ряде городов на территории временно оккупированной Луганской области россияне возобновили охоту на мужчин для их принудительной мобилизации в ряды армии РФ.