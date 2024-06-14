Россияне обустроили логистическую базу возле жилой застройки в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики построили свою логистическую базу возле гражданской жилой застройки.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что партизаны обнаружили большую логистическую базу российских военных по улице Таганрогской, 60 - возле домов гражданского населения.
"Таким образом, россияне пытаются использовать гражданских людей в качестве живого щита", - отмечает Андрющенко.
Он добавил, что территорию логистической базы оккупанты одновременно используют как системную транзитную остановку военных грузовиков, в основном на пути Бердянск-Новоазовск.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий14.06.2024 15:51 Ответить Мне нравится 3
Isolda Peres
показать весь комментарий14.06.2024 15:52 Ответить Мне нравится 3
Anatoly B #542736
показать весь комментарий14.06.2024 15:56 Ответить Мне нравится 6
Trevo Trow
показать весь комментарий14.06.2024 15:59 Ответить Мне нравится 2
vuiko dobrui
показать весь комментарий14.06.2024 16:13 Ответить Мне нравится 1
Orion #538564
показать весь комментарий14.06.2024 16:22 Ответить Мне нравится 3
Дмитро Хлопченко #515233
показать весь комментарий14.06.2024 17:17 Ответить Мне нравится 0
Olena Teslenko
показать весь комментарий14.06.2024 17:36 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль