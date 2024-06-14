Россияне обустроили логистическую базу возле жилой застройки в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики построили свою логистическую базу возле гражданской жилой застройки.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что партизаны обнаружили большую логистическую базу российских военных по улице Таганрогской, 60 - возле домов гражданского населения.





"Таким образом, россияне пытаются использовать гражданских людей в качестве живого щита", - отмечает Андрющенко.

Он добавил, что территорию логистической базы оккупанты одновременно используют как системную транзитную остановку военных грузовиков, в основном на пути Бердянск-Новоазовск.

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