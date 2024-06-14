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Россияне обустроили логистическую базу возле жилой застройки в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики построили свою логистическую базу возле гражданской жилой застройки.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что партизаны обнаружили большую логистическую базу российских военных по улице Таганрогской, 60 - возле домов гражданского населения.

Логістична база росіян в окупованому Маріуполі
Логістична база росіян в окупованому Маріуполі

"Таким образом, россияне пытаются использовать гражданских людей в качестве живого щита", - отмечает Андрющенко.

Он добавил, что территорию логистической базы оккупанты одновременно используют как системную транзитную остановку военных грузовиков, в основном на пути Бердянск-Новоазовск.

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Автор: 

Мариуполь (5717) оккупация (10166) Андрющенко Петр (582)


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Та й хрєн з нею, з тією забудовою...
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14.06.2024 15:51 Ответить
Тактика хумусу в Газі(
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14.06.2024 15:52 Ответить
Будемо вважати, що цивільні попереджені цією заявою . Можна лупить.
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14.06.2024 15:56 Ответить
Раз в'їпати - наступного разу дурних не буде.
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14.06.2024 15:59 Ответить
туди обовʼязково має завітати сятий Атакалс або Штормшедов !!! а на забудову пливати - після звільнення, за репатріації відбудуємо !!!
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14.06.2024 16:13 Ответить
Атакамс вже зачекався!
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14.06.2024 16:22 Ответить
Кацапи гадають шо до них не завітає високоточних Святий Хаймарс
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14.06.2024 17:17 Ответить
,,Забудова сепарні, ,,вати", совку і зрадників України!!
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14.06.2024 17:36 Ответить
 
 