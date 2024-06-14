Росіяни облаштували логістичну базу біля житлової забудови в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники побудували свою логістичну базу біля цивільної житлової забудови.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що партизани виявили велику логістичну базу російських військових по вулиці Таганрозькій, 60 - біля будинків цивільного населення.





"Таким чином, росіяни намагаються використовувати цивільних людей у якості живого щита", - наголошує Андрющенко.

Він додав, що територію логістичної бази окупанти водночас використовують як системну транзитну зупинку військових вантажівок, здебільшого на шляху Бердянськ-Новоазовськ.

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