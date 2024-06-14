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Росіяни облаштували логістичну базу біля житлової забудови в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники побудували свою логістичну базу біля цивільної житлової забудови.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що партизани виявили велику логістичну базу російських військових по вулиці Таганрозькій, 60 - біля будинків цивільного населення.

Логістична база росіян в окупованому Маріуполі
Логістична база росіян в окупованому Маріуполі

"Таким чином, росіяни намагаються використовувати цивільних людей у якості живого щита", - наголошує Андрющенко.

Він додав, що територію логістичної бази окупанти водночас використовують як системну транзитну зупинку військових вантажівок, здебільшого на шляху Бердянськ-Новоазовськ.

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Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6717) Андрющенко Петро (696)


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Та й хрєн з нею, з тією забудовою...
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14.06.2024 15:51 Відповісти
Тактика хумусу в Газі(
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14.06.2024 15:52 Відповісти
Будемо вважати, що цивільні попереджені цією заявою . Можна лупить.
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14.06.2024 15:56 Відповісти
Раз в'їпати - наступного разу дурних не буде.
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14.06.2024 15:59 Відповісти
туди обовʼязково має завітати сятий Атакалс або Штормшедов !!! а на забудову пливати - після звільнення, за репатріації відбудуємо !!!
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14.06.2024 16:13 Відповісти
Атакамс вже зачекався!
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14.06.2024 16:22 Відповісти
Кацапи гадають шо до них не завітає високоточних Святий Хаймарс
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14.06.2024 17:17 Відповісти
,,Забудова сепарні, ,,вати", совку і зрадників України!!
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14.06.2024 17:36 Відповісти
 
 