Мешканці Маріуполя перебувають під тотальним тиском окупантів, фільтрацію пройшли майже 99% населення міста, - Андрющенко

Окупанти проводять фільтрацію в Маріуполі 

Росіяни активно готуються до мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Майже 99% мешканців захопленого Маріуполя пройшли фільтрацію. 

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маріупольці залишаються під тотальним тиском з початку евакуації, від моменту, як росіяни запровадили фільтрацію. Ми не можемо сказати, що бачимо якісь послаблення. Одні заходи замінюються іншими. Тотальну фільтрацію обов'язково пройшли майже 99% населення Маріуполя і району", - зазначив Андрющенко.

За його словами, контрпартизанські заходи відбуваються постійно. Вони або збільшуються або зменшуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Бєлгородської області, - Андрющенко

"Вже місяць ми знаходимось в точці активних контрпартизанських заходів. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що відбувалось дуже велике перекидання військової техніки, підрозділів. Переміщення відбувалося через Маріуполь на Харківщину, пізніше на Запорізький напрям знову, щоб ускладнити фіксацію того, що рухається, як рухається, де нові склади, де вони ночують, зупиняються. Для цього була посилена фільтрація. Ми бачили раптові перевірки телефонів на вулицях, велику кількість арештів тощо", - розповів радник міського голови міста.

Кого не хочуть мобілізувати загарбники до лав своєї армії?

Він зазначив, що російські окупанти активно готуються до мобілізації на захоплених територіях України.

"Якщо зараз там більше рекрутинг, то мобілізація ось-ось на виході. Під мобілізацію в них є розпорядження не мобілізувати людей, які мають сталі проукраїнські погляди. Тобто росіяни визнають, що така велика кількість людей знаходиться на окупованій території. Однак, вони не полишають спроб максимальну кількість цих людей все ж таки або знайти, або в той чи інший спосіб примусити покинути окуповану територію для того, щоб зробити собі умовну зону безпеки", - додав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія застосувала тактику навмисного голоду під час облоги Маріуполя, - The Guardian

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники побудували свою логістичну базу біля цивільної житлової забудови.

Маріуполь (3261) окупація (6817) Андрющенко Петро (705)
На жаль, 90% процентів маріупольців це ті, хто чекав росіян. Це і ті хто залишилися і ті хто хто виїхали, їх як послухаєшь, то бачиш, що там тільки кремлівські скрепи в голові.
19.06.2024 10:20 Відповісти
Навряд ли. Мой друг пообщался за границей с беженцами оттуда. Они были за рашку. Но не смотря на их лояльность их просто вышвырнули из квартиры. Судя по всему оттуда поступают заказы на имущество
19.06.2024 10:52 Відповісти
У нас ще до війни віджимали квартири, притому , що робили все по закону не докопаєшся, і ти нічого не міг зробити проти бандюків. Так що тут квартири і тепер віджимають аж бігом.
19.06.2024 11:38 Відповісти
Мы смогли вырваться из Мариуполя. По моим ощущениям в городе было не более 30% сепаров.
19.06.2024 10:55 Відповісти
Повністю можливо. Якщо вони пройшли перевірку, то значить у них повністю підтверджені Z-погляди ...
19.06.2024 10:28 Відповісти
Не обязательно. Может были " какая разница" или просто не проявляли себя никак. А при оккупантах приходится быть лояльным
19.06.2024 10:54 Відповісти
А коли буде проведено фільтрацію ОП?
19.06.2024 10:32 Відповісти
Ермака можна було би обіняти на добру сотню наших полонених.
19.06.2024 10:40 Відповісти
 
 