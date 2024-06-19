Мешканці Маріуполя перебувають під тотальним тиском окупантів, фільтрацію пройшли майже 99% населення міста, - Андрющенко

Росіяни активно готуються до мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Майже 99% мешканців захопленого Маріуполя пройшли фільтрацію.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маріупольці залишаються під тотальним тиском з початку евакуації, від моменту, як росіяни запровадили фільтрацію. Ми не можемо сказати, що бачимо якісь послаблення. Одні заходи замінюються іншими. Тотальну фільтрацію обов'язково пройшли майже 99% населення Маріуполя і району", - зазначив Андрющенко.

За його словами, контрпартизанські заходи відбуваються постійно. Вони або збільшуються або зменшуються.

"Вже місяць ми знаходимось в точці активних контрпартизанських заходів. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що відбувалось дуже велике перекидання військової техніки, підрозділів. Переміщення відбувалося через Маріуполь на Харківщину, пізніше на Запорізький напрям знову, щоб ускладнити фіксацію того, що рухається, як рухається, де нові склади, де вони ночують, зупиняються. Для цього була посилена фільтрація. Ми бачили раптові перевірки телефонів на вулицях, велику кількість арештів тощо", - розповів радник міського голови міста.

Кого не хочуть мобілізувати загарбники до лав своєї армії?

Він зазначив, що російські окупанти активно готуються до мобілізації на захоплених територіях України.

"Якщо зараз там більше рекрутинг, то мобілізація ось-ось на виході. Під мобілізацію в них є розпорядження не мобілізувати людей, які мають сталі проукраїнські погляди. Тобто росіяни визнають, що така велика кількість людей знаходиться на окупованій території. Однак, вони не полишають спроб максимальну кількість цих людей все ж таки або знайти, або в той чи інший спосіб примусити покинути окуповану територію для того, щоб зробити собі умовну зону безпеки", - додав Андрющенко.

