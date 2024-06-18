У Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Бєлгородської області, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники будують табір для населення Бєлгородської області РФ, яке тікає від війни.
Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, будівництво приміщень для росіян з Бєлгородської області відбувається на території колишнього дитячого табору "Орлятко". Ним займається бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроєкт".
"Особливу пікантність ситуації надає місце розташування - бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки... Бєлгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни", - зазначив Андрющенко.
Він також додав, що ця ситуація є яскравою демонстрацією ставлення російських окупантів до маріупольців.
"Маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами"", - додав посадовець.
Раніше Андрющенко розповідав, що російські загарбники облаштували логістичну базу біля житлової забудови у тимчасово окупованому Маріуполі.
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Я розумію тих узбеків і т.п. які нічого в цьому житті не бачили, їм це рай на землі, але білгородцям їхати ще ближче до обстрілів...
Хоча... де я побачив там мозок?
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
От тільки не знаю що робити - все місто це одна братська могила зі 113 тисячами загиблих маріупольчан, чи меморіал відкривати площею на все місто, чи відбудовувати його ......Перше
мабуть більше доречне, залишити порт і інфраструктуру з залізницею з шосе, але саме місто будувати вже поруч зі старим Маріуполем.