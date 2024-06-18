У Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Бєлгородської області, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники будують табір для населення Бєлгородської області РФ, яке тікає від війни.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, будівництво приміщень для росіян з Бєлгородської області відбувається на території колишнього дитячого табору "Орлятко". Ним займається бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроєкт".

"Особливу пікантність ситуації надає місце розташування - бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки... Бєлгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни", - зазначив Андрющенко.

Він також додав, що ця ситуація є яскравою демонстрацією ставлення російських окупантів до маріупольців.

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"Маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами"", - додав посадовець.

Раніше Андрющенко розповідав, що російські загарбники облаштували логістичну базу біля житлової забудови у тимчасово окупованому Маріуполі.

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