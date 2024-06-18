УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10731 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 759 21

У Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Бєлгородської області, - Андрющенко

У Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Бєлгородської області, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники будують табір для населення Бєлгородської області РФ, яке тікає від війни.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, будівництво приміщень для росіян з Бєлгородської області відбувається на території колишнього дитячого табору "Орлятко". Ним займається бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроєкт".

"Особливу пікантність ситуації надає місце розташування - бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки... Бєлгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни", - зазначив Андрющенко.

Він також додав, що ця ситуація є яскравою демонстрацією ставлення російських окупантів до маріупольців.

Читайте також: У тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян, - Андрющенко

"Маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами"", - додав посадовець.

Раніше Андрющенко розповідав, що російські загарбники облаштували логістичну базу біля житлової забудови у тимчасово окупованому Маріуполі.

Читайте також: Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов російський танкер, - ОВА

 

Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6718) Андрющенко Петро (696) Бєлгород (509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Є ще українці які не вірять що після Голодомору 1932-33рр. каzапня завозила москальню в Україну в домівки померлих українців?
показати весь коментар
18.06.2024 18:47
+5
А у нас, попри гстру потребу людей у житлі, зе-шапіто нікуя не будує, лише будівельна мафія процвітає!
показати весь коментар
18.06.2024 18:14
+2
Будують - це не означає , що встигнуть добудувати ...
показати весь коментар
18.06.2024 18:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ти мелеш? Вiд Орлятка до кварталу Стадioн кiлометри зо два буде
показати весь коментар
18.06.2024 18:07 Відповісти
Оце так "многоходовочка"
показати весь коментар
18.06.2024 18:07 Відповісти
вони ше на місці театру катруселі поставлять!
показати весь коментар
18.06.2024 18:12 Відповісти
А у нас, попри гстру потребу людей у житлі, зе-шапіто нікуя не будує, лише будівельна мафія процвітає!
показати весь коментар
18.06.2024 18:14 Відповісти
а чому шапіто повинно будувати? допомагати грошима, так, але не будувати.
показати весь коментар
19.06.2024 07:29 Відповісти
нерухомість - це цвинтар?
показати весь коментар
18.06.2024 18:15 Відповісти
для бєлгарадцев так
показати весь коментар
19.06.2024 07:30 Відповісти
Це дуже по кацапськи... І що знайдуться такі дебіли які поїдуть в Маріуполь жити?
Я розумію тих узбеків і т.п. які нічого в цьому житті не бачили, їм це рай на землі, але білгородцям їхати ще ближче до обстрілів...
Хоча... де я побачив там мозок?
показати весь коментар
18.06.2024 18:21 Відповісти
Як добудують, то показово розбомбити разом з технікою і будівельниками.
показати весь коментар
18.06.2024 18:26 Відповісти
Наивный, они только этого и хотят, строят для показухи, а когда бабло спишут, то сами будут просить разбомбить
показати весь коментар
18.06.2024 18:50 Відповісти
Бомбити треба зараз, поки всяка курвота із своїм виводком не заселилась. Каци із Маріуполя будуть робити другий Севастропіль (за час окупації населення виросло з 340 до 560 тисяч за рахунок міграції з-за боліт).
показати весь коментар
18.06.2024 18:51 Відповісти
прикольніше коли заселяться щоб іншим не хотілось
показати весь коментар
19.06.2024 07:31 Відповісти
Те що там будує підрядник з Бєлгородської області, ще не означає, що туди будуть заселяти мешканців цієї області..
показати весь коментар
18.06.2024 18:30 Відповісти
Будують - це не означає , що встигнуть добудувати ...
показати весь коментар
18.06.2024 18:37 Відповісти
А им оно и не надо, главное бабло оприходовать, и списать всегда можно.
показати весь коментар
18.06.2024 18:48 Відповісти
Это очередное доказательство, что своих ублюдков москали боятся больше, чем наших воинов. Лучше ближе к фронту, но подальше от ху...лостана.
показати весь коментар
18.06.2024 18:47 Відповісти
Є ще українці які не вірять що після Голодомору 1932-33рр. каzапня завозила москальню в Україну в домівки померлих українців?
показати весь коментар
18.06.2024 18:47 Відповісти
Атакамс їм в поміч.
показати весь коментар
18.06.2024 19:05 Відповісти
Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)

Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
показати весь коментар
18.06.2024 19:17 Відповісти
Коли Україна зайде в Маріуполь всі побудувані кацапські халабуди треба буде позносити.
От тільки не знаю що робити - все місто це одна братська могила зі 113 тисячами загиблих маріупольчан, чи меморіал відкривати площею на все місто, чи відбудовувати його ......Перше
мабуть більше доречне, залишити порт і інфраструктуру з залізницею з шосе, але саме місто будувати вже поруч зі старим Маріуполем.
показати весь коментар
18.06.2024 19:27 Відповісти
Воровство при тоталітаризмі невикорінне!
показати весь коментар
18.06.2024 19:50 Відповісти
 
 