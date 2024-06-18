В Мариуполе оккупанты на месте детского лагеря строят недвижимость для жителей Белгородской области, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики строят лагерь для населения Белгородской области РФ, которое убегает от войны.
Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, строительство помещений для россиян из Белгородской области происходит на территории бывшего детского лагеря "Орленок". Им занимается белгородская компания ООО "Энергостройпроект".
"Особую пикантность ситуации придает местоположение - бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас бьются мариупольцы-бомжи... Белгородцы, под чье улюлюканье был уничтожен Мариуполь, теперь прячутся в Мариуполе от своей войны", - отметил Андрющенко.
Он также добавил, что эта ситуация является яркой демонстрацией отношения российских оккупантов к мариупольцам.
"Мариупольские бездомные не имеют ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами", - добавил чиновник.
Ранее Андрющенко рассказывал, что российские захватчики обустроили логистическую базу возле жилой застройки во временно оккупированном Мариуполе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я розумію тих узбеків і т.п. які нічого в цьому житті не бачили, їм це рай на землі, але білгородцям їхати ще ближче до обстрілів...
Хоча... де я побачив там мозок?
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
От тільки не знаю що робити - все місто це одна братська могила зі 113 тисячами загиблих маріупольчан, чи меморіал відкривати площею на все місто, чи відбудовувати його ......Перше
мабуть більше доречне, залишити порт і інфраструктуру з залізницею з шосе, але саме місто будувати вже поруч зі старим Маріуполем.