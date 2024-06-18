В Мариуполе оккупанты на месте детского лагеря строят недвижимость для жителей Белгородской области, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики строят лагерь для населения Белгородской области РФ, которое убегает от войны.

Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, строительство помещений для россиян из Белгородской области происходит на территории бывшего детского лагеря "Орленок". Им занимается белгородская компания ООО "Энергостройпроект".

"Особую пикантность ситуации придает местоположение - бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас бьются мариупольцы-бомжи... Белгородцы, под чье улюлюканье был уничтожен Мариуполь, теперь прячутся в Мариуполе от своей войны", - отметил Андрющенко.

Он также добавил, что эта ситуация является яркой демонстрацией отношения российских оккупантов к мариупольцам.

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"Мариупольские бездомные не имеют ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами", - добавил чиновник.

Ранее Андрющенко рассказывал, что российские захватчики обустроили логистическую базу возле жилой застройки во временно оккупированном Мариуполе.

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