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Новости Война
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В Мариуполе оккупанты на месте детского лагеря строят недвижимость для жителей Белгородской области, - Андрющенко

У Маріуполі окупанти на місці дитячого табору будують нерухомість для жителів Бєлгородської області, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики строят лагерь для населения Белгородской области РФ, которое убегает от войны.

Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, строительство помещений для россиян из Белгородской области происходит на территории бывшего детского лагеря "Орленок". Им занимается белгородская компания ООО "Энергостройпроект".

"Особую пикантность ситуации придает местоположение - бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас бьются мариупольцы-бомжи... Белгородцы, под чье улюлюканье был уничтожен Мариуполь, теперь прячутся в Мариуполе от своей войны", - отметил Андрющенко.

Он также добавил, что эта ситуация является яркой демонстрацией отношения российских оккупантов к мариупольцам.

Читайте также: Во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян, - Андрющенко

"Мариупольские бездомные не имеют ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами", - добавил чиновник.

Ранее Андрющенко рассказывал, что российские захватчики обустроили логистическую базу возле жилой застройки во временно оккупированном Мариуполе.

Читайте также: Впервые после оккупации в порт Мариуполя вошел российский танкер, – ОВА

 

Автор: 

Мариуполь (5718) оккупация (10167) Андрющенко Петр (583) Белгород (454)


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Топ комментарии
+6
Є ще українці які не вірять що після Голодомору 1932-33рр. каzапня завозила москальню в Україну в домівки померлих українців?
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18.06.2024 18:47
+5
А у нас, попри гстру потребу людей у житлі, зе-шапіто нікуя не будує, лише будівельна мафія процвітає!
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18.06.2024 18:14
+2
Будують - це не означає , що встигнуть добудувати ...
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18.06.2024 18:37
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Що ти мелеш? Вiд Орлятка до кварталу Стадioн кiлометри зо два буде
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18.06.2024 18:07 Ответить
Оце так "многоходовочка"
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18.06.2024 18:07 Ответить
вони ше на місці театру катруселі поставлять!
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18.06.2024 18:12 Ответить
А у нас, попри гстру потребу людей у житлі, зе-шапіто нікуя не будує, лише будівельна мафія процвітає!
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18.06.2024 18:14 Ответить
а чому шапіто повинно будувати? допомагати грошима, так, але не будувати.
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19.06.2024 07:29 Ответить
нерухомість - це цвинтар?
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18.06.2024 18:15 Ответить
для бєлгарадцев так
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19.06.2024 07:30 Ответить
Це дуже по кацапськи... І що знайдуться такі дебіли які поїдуть в Маріуполь жити?
Я розумію тих узбеків і т.п. які нічого в цьому житті не бачили, їм це рай на землі, але білгородцям їхати ще ближче до обстрілів...
Хоча... де я побачив там мозок?
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18.06.2024 18:21 Ответить
Як добудують, то показово розбомбити разом з технікою і будівельниками.
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18.06.2024 18:26 Ответить
Наивный, они только этого и хотят, строят для показухи, а когда бабло спишут, то сами будут просить разбомбить
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18.06.2024 18:50 Ответить
Бомбити треба зараз, поки всяка курвота із своїм виводком не заселилась. Каци із Маріуполя будуть робити другий Севастропіль (за час окупації населення виросло з 340 до 560 тисяч за рахунок міграції з-за боліт).
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18.06.2024 18:51 Ответить
прикольніше коли заселяться щоб іншим не хотілось
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19.06.2024 07:31 Ответить
Те що там будує підрядник з Бєлгородської області, ще не означає, що туди будуть заселяти мешканців цієї області..
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18.06.2024 18:30 Ответить
Будують - це не означає , що встигнуть добудувати ...
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18.06.2024 18:37 Ответить
А им оно и не надо, главное бабло оприходовать, и списать всегда можно.
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18.06.2024 18:48 Ответить
Это очередное доказательство, что своих ублюдков москали боятся больше, чем наших воинов. Лучше ближе к фронту, но подальше от ху...лостана.
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18.06.2024 18:47 Ответить
Є ще українці які не вірять що після Голодомору 1932-33рр. каzапня завозила москальню в Україну в домівки померлих українців?
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18.06.2024 18:47 Ответить
Атакамс їм в поміч.
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18.06.2024 19:05 Ответить
Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)

Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
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18.06.2024 19:17 Ответить
Коли Україна зайде в Маріуполь всі побудувані кацапські халабуди треба буде позносити.
От тільки не знаю що робити - все місто це одна братська могила зі 113 тисячами загиблих маріупольчан, чи меморіал відкривати площею на все місто, чи відбудовувати його ......Перше
мабуть більше доречне, залишити порт і інфраструктуру з залізницею з шосе, але саме місто будувати вже поруч зі старим Маріуполем.
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18.06.2024 19:27 Ответить
Воровство при тоталітаризмі невикорінне!
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18.06.2024 19:50 Ответить
 
 