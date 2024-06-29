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Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам, - Центр национального сопротивления

Окупація Луганщини

Россияне на оккупированных территориях применяют принудительное выселение из населенных пунктов, приближенных к линии фронта, для использования зданий для размещения военных и завезенных гражданских служащих.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе так называемый "народный совет ЛНР" (созданный Кремлем псевдоорган регионального управления) рассматривал внесение изменений в местный "закон", по которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества". Проектом закона предусматривается предоставление в пользование жилых помещений, которые оккупанты признали "бесхозными", в первую очередь для служащих ведомств "силового блока, работникам социальной сферы, а также гражданам, которые потеряли жилье и стоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отмечают, что оккупанты практикуют принудительное выселение из населенных пунктов, приближенных к линии фронта, для использования гражданских зданий для размещения военных. Российские оккупационные администрации выделяют такое жилье и для гражданских служащих, которых завозят для работы в оккупационных органах из РФ. Кроме того, такие квартиры и дома по низким ценам продаются россиянам, которые намерены заселиться на временно оккупированные территории Украины. Кремль постоянно стимулирует такое переселение, поскольку желает полностью русифицировать захваченные территории.

К тому же россияне не обращают внимание на возможные технические особенности помещений и отклонения от установленных норм. Это свидетельствует о пренебрежении вопросом безопасности проживания и возможном заселении с превышением требований по площади для одного человека. Такие допуски внесены для создания возможностей заселения наименее требовательных жителей России и мигрантов из Центральной Азии.

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"Оккупанты не признают документы на право собственности, которые были оформлены в соответствии с украинским законодательством, и требуют их переоформления в соответствии с российскими законами. Владельцы недвижимости должны сначала получить российский паспорт, а после подтвердить право собственности на имущество. Такие требования оккупантов заставляют украинских граждан рисковать собственной жизнью, возвращаясь на ВОТ для сохранения своего имущества", - добавили в ЦНС.

Автор: 

жилье (911) Центр национального сопротивления (574) Луганская область (6508)


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Мокшанська під@раси, що тут скажеш, щоб ви виздихали
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29.06.2024 16:34 Ответить
А що роблять zeлені тридвараси? Правильно, усіляко шкодять ВПО, примушуючи нас повернутися на ТОТ(((
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29.06.2024 19:08 Ответить
Після визволення цих населених пунктів потрібно пустити туди, крім ватників, вимушених переселенців для зачистки ...
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29.06.2024 16:43 Ответить
Всё пропито, *****....нно.
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29.06.2024 16:49 Ответить
Я мав на увазі зачистку від різних покидьків ...
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29.06.2024 16:55 Ответить
Буде кого викурювати за незаконне захоплення житла.
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29.06.2024 17:05 Ответить
Угу, в Попасной остался большой жилой фонд.
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29.06.2024 18:46 Ответить
 
 