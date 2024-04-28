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Россияне будут продавать незаконно отобранное жилье на оккупированных территориях

окупація

Дома и квартиры, которые россияне признали "бесхозными", поскольку жители выехали с оккупированных территорий, будут продавать по льготным кредитным ставкам.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях оккупационные власти продолжают "отжимать" квартиры и дома выехавших жителей. Создан реестр "бесхозного" жилья.

Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать. Дома и квартиры будут продавать по льготным кредитным ставкам", - говорится в сообщении.

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Как отметил Федоров, оккупанты придумывают новые схемы для наживы, игнорируя международные правовые нормы и гуманитарные принципы.

Автор: 

жилье (905) оккупация (10112) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+14
Нічого нового. У кацапів завжди так.

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28.04.2024 17:56
+9
і зараз там живуть їхні нащадки, почуваються просто чудово і люто ненавидять Україну
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28.04.2024 18:10
+8
"Буржуям-то растрєляним піаніна больше нє нать. Пусть в хлєву постоіт, робятішкі побалуюцца".
Художник Владіміров І.А. (1922).

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28.04.2024 18:06
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хіба це новина? Треба дзеркалити житлом ждунів та тих що втікли до росії. Досить гратся з ворогом, як Золкін - Апостол. Дзвінок до дому, цигарки, перекази. Яка украінцям користь від ціх трансляцій???
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28.04.2024 17:43 Ответить
І буде свинобидло з мордору їхати...
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28.04.2024 17:44 Ответить
Турпоездка на корм чирвакам.
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28.04.2024 20:31 Ответить
Які правові норми і принципи можуть бути в орків .
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28.04.2024 17:47 Ответить
Нічого нового. У кацапів завжди так.

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28.04.2024 17:56 Ответить
"Буржуям-то растрєляним піаніна больше нє нать. Пусть в хлєву постоіт, робятішкі побалуюцца".
Художник Владіміров І.А. (1922).

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28.04.2024 18:06 Ответить
Мародерство .
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28.04.2024 18:07 Ответить
В Галичині завезеним кацапам житло видавали бесплатно. Власників осель на Сибір, а зайдам шара.
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28.04.2024 18:08 Ответить
і зараз там живуть їхні нащадки, почуваються просто чудово і люто ненавидять Україну
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28.04.2024 18:10 Ответить
А їм відомо що незаконно заселені автоматично являються окупантами зі всіма наслідками ну наприклад їх можна знищити як окупантів .
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28.04.2024 19:33 Ответить
Если не успеют сбежать.
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28.04.2024 20:32 Ответить
а продаватимуть всяким бурятам і нанайцям...
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28.04.2024 22:29 Ответить
 
 