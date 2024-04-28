Россияне будут продавать незаконно отобранное жилье на оккупированных территориях
Дома и квартиры, которые россияне признали "бесхозными", поскольку жители выехали с оккупированных территорий, будут продавать по льготным кредитным ставкам.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"На оккупированных территориях оккупационные власти продолжают "отжимать" квартиры и дома выехавших жителей. Создан реестр "бесхозного" жилья.
Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать. Дома и квартиры будут продавать по льготным кредитным ставкам", - говорится в сообщении.
Как отметил Федоров, оккупанты придумывают новые схемы для наживы, игнорируя международные правовые нормы и гуманитарные принципы.
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