Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло на окупованих територіях
Будинки і квартири, які росіяни визнали "безхазяйними", оскільки мешканці виїхали з окупованих територій, продаватимуть за пільговими кредитними ставками.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"На окупованих територіях окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, що виїхали. Створено реєстр "безхазяйного" житла.
Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Федоров, окупанти вигадують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи.
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