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Новини
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Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло на окупованих територіях

окупація

Будинки і квартири, які росіяни визнали "безхазяйними", оскільки мешканці виїхали з окупованих територій, продаватимуть за пільговими кредитними ставками.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, що виїхали. Створено реєстр "безхазяйного" житла.

Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти на Луганщині "націоналізують" житло по селах, - Сєверодонецька РВА

Як зазначив Федоров, окупанти вигадують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи.

Автор: 

житло (1056) окупація (6661) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+14
Нічого нового. У кацапів завжди так.

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28.04.2024 17:56
+9
і зараз там живуть їхні нащадки, почуваються просто чудово і люто ненавидять Україну
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28.04.2024 18:10
+8
"Буржуям-то растрєляним піаніна больше нє нать. Пусть в хлєву постоіт, робятішкі побалуюцца".
Художник Владіміров І.А. (1922).

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28.04.2024 18:06
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хіба це новина? Треба дзеркалити житлом ждунів та тих що втікли до росії. Досить гратся з ворогом, як Золкін - Апостол. Дзвінок до дому, цигарки, перекази. Яка украінцям користь від ціх трансляцій???
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28.04.2024 17:43 Відповісти
І буде свинобидло з мордору їхати...
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28.04.2024 17:44 Відповісти
Турпоездка на корм чирвакам.
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28.04.2024 20:31 Відповісти
Які правові норми і принципи можуть бути в орків .
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28.04.2024 17:47 Відповісти
Нічого нового. У кацапів завжди так.

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28.04.2024 17:56 Відповісти
"Буржуям-то растрєляним піаніна больше нє нать. Пусть в хлєву постоіт, робятішкі побалуюцца".
Художник Владіміров І.А. (1922).

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28.04.2024 18:06 Відповісти
Мародерство .
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28.04.2024 18:07 Відповісти
В Галичині завезеним кацапам житло видавали бесплатно. Власників осель на Сибір, а зайдам шара.
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28.04.2024 18:08 Відповісти
і зараз там живуть їхні нащадки, почуваються просто чудово і люто ненавидять Україну
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28.04.2024 18:10 Відповісти
А їм відомо що незаконно заселені автоматично являються окупантами зі всіма наслідками ну наприклад їх можна знищити як окупантів .
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28.04.2024 19:33 Відповісти
Если не успеют сбежать.
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28.04.2024 20:32 Відповісти
а продаватимуть всяким бурятам і нанайцям...
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28.04.2024 22:29 Відповісти
 
 