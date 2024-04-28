Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло на окупованих територіях

Будинки і квартири, які росіяни визнали "безхазяйними", оскільки мешканці виїхали з окупованих територій, продаватимуть за пільговими кредитними ставками.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, що виїхали. Створено реєстр "безхазяйного" житла.

Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив Федоров, окупанти вигадують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи.