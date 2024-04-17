Окупанти на Луганщині "націоналізують" житло по селах, - Сєверодонецька РВА
На тимчасово окупованій території Луганської області почався новий етап "націоналізації" житла - тепер його відбиратимуть у селян.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Із нового - продовжуються заходи з "націоналізації" покинутого житла. В епіцентрі сьогодні - це Рубіжне, Рубіжанська громада і навіть пішли в сільську місцевість. Раніше ми цього не помічали, але на сьогодні вже на хвіртках приватних будинків вивішені оголошення про те, що дані об’єкти визначаються як безхазяйне майно", - розповів Власенко.
За його словами, палаючі навколо Сєверодонецька ліси пару тижнів тому ще якось намагались гасити, залучаючи людей і техніку навіть з Луганська. Але на сьогодні визнали свою неспроможність і жодних потужних заходів більше не проводять.
"Відбивають вогонь від населених пунктів - і все", - зазначив очільник Сєверодонецької РВА.
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