Працівників в’язниць на окупованій Луганщині росіяни примусово залучатимуть до бойових дій
Російські загарбники планують примусово залучати до війни проти України працівників в’язниць на окупованій Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітників в’язниць на окупованій Луганщині росіяни будуть примусово залучати до бойових дій. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді. Передбачено і укладання короткострокових контрактів для роботи в "особливих умовах" без особистої згоди", - йдеться в повідомленні.
Також буде підвищений граничний вік перебування на "службі".
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар12.04.2024 10:09 Відповісти Мені подобається 0
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