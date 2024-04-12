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Новини Війна
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Працівників в’язниць на окупованій Луганщині росіяни примусово залучатимуть до бойових дій

окупанти,рашисти,загарбники

Російські загарбники планують примусово залучати до війни проти України працівників в’язниць на окупованій Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітників в’язниць на окупованій Луганщині росіяни будуть примусово залучати до бойових дій. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді. Передбачено і укладання короткострокових контрактів для роботи в "особливих умовах" без особистої згоди", - йдеться в повідомленні.

Також буде підвищений граничний вік перебування на "службі".

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Автор: 

окупація (6685) Луганська область (4877)


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Вертухаїв, ще з часів совдепії, використовували, а потім, або садили або знищували ….
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12.04.2024 10:09 Відповісти
 
 