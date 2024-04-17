Оккупанты на Луганщине "национализируют" жилье по селам, - Северодонецкая РВА

На временно оккупированной территории Луганской области начался новый этап "национализации" жилья - теперь его будут отбирать у крестьян.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Из нового – продолжаются мероприятия по "национализации" заброшенного жилья. В эпицентре сегодня – Рубежное, Рубежанская громада и даже пошли в сельскую местность. Раньше мы этого не замечали, но на сегодня уже на воротах частных домов вывешены объявления о том, что данные объекты определяются как бесхозное имущество", - рассказал Власенко.

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По его словам, горящие вокруг Северодонецка леса пару недель назад еще как-то пытались тушить, привлекая людей и технику даже из Луганска. Но сегодня признали свою несостоятельность и никаких заметных мероприятий больше не проводят.

"Отбивают огонь от населенных пунктов – и все", - отметил глава Северодонецкого РВА.

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