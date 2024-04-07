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Социально-экономический кризис на оккупированных территориях юга Украины набирает новые масштабы, - Центр нацсопротивления

окупація

В оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди основных факторов, негативно влияющих на уровень жизни местного населения, - постоянный рост безработицы, высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса, а также фиксируются задержки заработной платы для работников местных "предприятий" и т.д. Работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать двух месяцев.

По информации ЦНС, стремительный рост цен на товары обуславливается пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, значительно превосходящим местные нормы.

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Автор: 

кризис (3070) оккупация (10135) Центр национального сопротивления (564)


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Топ комментарии
+8
Окупація - це пекло. Шкода, що ніхто у світі цього не розуміє та не допомагає нам звільнити наші територіі та людей.
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07.04.2024 16:59
+1
Стісняюсь спитать: шо таке "місцеві норми фінансового забезпечення" на ТОТ?
Можна їх порівняти з пенсіями та зарплатами на ТПУ?
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07.04.2024 17:21
+1
стісняюсь спітати, але все ж таки :- а шо таке "ТПУ" ?
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07.04.2024 17:26
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Окупація - це пекло. Шкода, що ніхто у світі цього не розуміє та не допомагає нам звільнити наші територіі та людей.
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07.04.2024 16:59 Ответить
Кацапсячі срублі не пахнуть?
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07.04.2024 17:00 Ответить
Стісняюсь спитать: шо таке "місцеві норми фінансового забезпечення" на ТОТ?
Можна їх порівняти з пенсіями та зарплатами на ТПУ?
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07.04.2024 17:21 Ответить
стісняюсь спітати, але все ж таки :- а шо таке "ТПУ" ?
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07.04.2024 17:26 Ответить
Терріторіі підконтрольні Україні
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07.04.2024 17:35 Ответить
ольга гусева 586d9792 відповіла
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07.04.2024 17:44 Ответить
шо таке "місцеві норми фінансового забезпечення" на ТОТ?

Фактического расклада не знаю, но схематически это выглядит так -
Когда там была ТПУ, доходы основной массы населения были предположим 10 тыс. грн. В рыночных условиях торговля могла цены задирать только до предела покупательной способности основной массы населения. Потом стала ТОТ. Доходы и цены перевели в рубли по курсу 1:2. Основная масса населения стала получать 20 тыс.руб. Потом появились военные с доходом 200К и понаехавшие с доходом 50-100К руб. Рыночная торговля естественно не могла на это не среагировать, так как их в общем количестве не на много меньше чем местных, а бабла в разы больше.
Вот, как-то так, примерно.
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07.04.2024 18:12 Ответить
Зрозуміло. "Норми фінансового забезпечення" формує окупаційний "ринок". Як "при німцях" (я ще застав людей, які пережили німецьку "націонал-соціалістичну" окупацію, вони розповідали щось подібне).
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07.04.2024 19:47 Ответить
Рынок (просто рынок) формирует цены. "Норми фінансового забезпечення" местного населения были украинские, пересчитанные в рубли, как я уже писал, ориентировочно 1:2.
После того как рынок понял, что неместного населения с доходами кратно большими, стало по количеству сопоставимо с местными, он скорректировал цены в сторону покупательной способности "нового населения", о чем собственно и говорится в этой статье в последнем абзаце.

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07.04.2024 22:01 Ответить
До того люд домуштровали,
Що сам фельдфебель дивувались
І маршировкою, і всім...
І «благосклонні пребивали
Всегда к єфрейторам своїм».
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
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07.04.2024 17:22 Ответить
А Трамп хочет скормить их русне и какие-то дибилы это поддерживают 🤡
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07.04.2024 17:34 Ответить
ВВАЖАЮ, ЩО НА ТИХ ТЕРИТОРІЯХ, ДЕ ЩЕ НЕ СТУПИВ ЧОБІТ ОКУПАНТА, ТРЕБА З ЧИСЛА ЦИВІЛЬНОГО МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВЖЕ ПОЧАТИ ФОРМУВАТИ ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНИ І ПРОВОДИТИ НАВЧАННЯ І ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ. НА ТАК ЗВАНИЙ "АВОЙСЬ" РОЗРАХОВУВАТИ НІЧОГО. ЯКЩО ВОРОГ ПОПРЕ З ПІВНОЧІ, БУДЕ НЕ ВЕСЕЛО. А ДО ЦЬОГО ВСЕ ЙДЕ. ЗНОВУ БРИТАНСЬК РОЗВІДКА ПРО ЦЕ ПОПЕРЕДИЛА!
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07.04.2024 17:58 Ответить
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07.04.2024 18:07 Ответить
ДАЙТЄ ССИЛКУ НА БРИТАНСЬК РОЗВІДКА.
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07.04.2024 22:47 Ответить
 
 