Социально-экономический кризис на оккупированных территориях юга Украины набирает новые масштабы, - Центр нацсопротивления
В оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди основных факторов, негативно влияющих на уровень жизни местного населения, - постоянный рост безработицы, высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса, а также фиксируются задержки заработной платы для работников местных "предприятий" и т.д. Работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать двух месяцев.
По информации ЦНС, стремительный рост цен на товары обуславливается пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, значительно превосходящим местные нормы.
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Можна їх порівняти з пенсіями та зарплатами на ТПУ?
Фактического расклада не знаю, но схематически это выглядит так -
Когда там была ТПУ, доходы основной массы населения были предположим 10 тыс. грн. В рыночных условиях торговля могла цены задирать только до предела покупательной способности основной массы населения. Потом стала ТОТ. Доходы и цены перевели в рубли по курсу 1:2. Основная масса населения стала получать 20 тыс.руб. Потом появились военные с доходом 200К и понаехавшие с доходом 50-100К руб. Рыночная торговля естественно не могла на это не среагировать, так как их в общем количестве не на много меньше чем местных, а бабла в разы больше.
Вот, как-то так, примерно.
После того как рынок понял, что неместного населения с доходами кратно большими, стало по количеству сопоставимо с местными, он скорректировал цены в сторону покупательной способности "нового населения", о чем собственно и говорится в этой статье в последнем абзаце.
Що сам фельдфебель дивувались
І маршировкою, і всім...
І «благосклонні пребивали
Всегда к єфрейторам своїм».
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли