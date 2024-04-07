Социально-экономический кризис на оккупированных территориях юга Украины набирает новые масштабы, - Центр нацсопротивления

В оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди основных факторов, негативно влияющих на уровень жизни местного населения, - постоянный рост безработицы, высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса, а также фиксируются задержки заработной платы для работников местных "предприятий" и т.д. Работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать двух месяцев.

По информации ЦНС, стремительный рост цен на товары обуславливается пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, значительно превосходящим местные нормы.

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