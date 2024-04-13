УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10165 відвідувачів онлайн
Новини
1 474 46

Окупанти на Луганщині перенавчають вчителів української мови на викладання російської

мова,російська

Росіяни на окупованій Луганщині скеровують учителів української мови в "Луганський державний педагогічний університет", щоб перевчити їх на викладання російської мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Як розповідає Лисогор, виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "російська мова та література" та "Дошкільна освіта".

Туди направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти просять Кремль направити на захоплені території України ще більше російських учителів, - Центр нацспротиву

За інформацією Лисогора, кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси.

Автор: 

окупація (6657) українська мова (833) російська мова (304) вчитель (394) Луганська область (4868)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
А потім

- "здеся ісконно русскіе землі"

- "никогда здесь украині не біло"

- "здесь всегда говорили на руском"

- "рускій язік притесняют - ві націсті, азов , правій сектор"

...і тд

Рузке треба просто вивести як вірус без жодних але - інакше цей вірус убє його носія
показати весь коментар
13.04.2024 10:13
+8
Це і є "русский мир" хочуть знищити індетичність ,а саме українську мову ,історію ,традиції все що відрізняє Україну від варварської кацапщини ,тому все що повязує з цими варварами треба українцям забути, насамперед язик і так звана "великая русская культура".
показати весь коментар
13.04.2024 10:16
+8
Ще раніше там всі розмовляли українською, як і в Курській, Білгородській, Воронезькій областях.
показати весь коментар
13.04.2024 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім

- "здеся ісконно русскіе землі"

- "никогда здесь украині не біло"

- "здесь всегда говорили на руском"

- "рускій язік притесняют - ві націсті, азов , правій сектор"

...і тд

Рузке треба просто вивести як вірус без жодних але - інакше цей вірус убє його носія
показати весь коментар
13.04.2024 10:13 Відповісти
і це все з українськи Г
показати весь коментар
13.04.2024 16:08 Відповісти
Це і є "русский мир" хочуть знищити індетичність ,а саме українську мову ,історію ,традиції все що відрізняє Україну від варварської кацапщини ,тому все що повязує з цими варварами треба українцям забути, насамперед язик і так звана "великая русская культура".
показати весь коментар
13.04.2024 10:16 Відповісти
А в нас і далі толерують кацапський ''ізік'' , кацапський сатанат..
показати весь коментар
13.04.2024 10:28 Відповісти
так в нашій конституції записано:

"..В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.."

так шо в кацапського нарєчія у нас законний особливий статус..

оттака гуйня, малята
показати весь коментар
13.04.2024 14:15 Відповісти
Не перекручуй. КСУ ще в 1999 році виніс рішення 3.6.1 саме по цій статті, тобто, кацапи мають право створити свою нацменську громаду і в ній розвивати свою балачку але кацапської громади в Україні не існує, також є рішення КСУ від 14 липня 2021 року де вказано, що москворотість не надає жодних мовних прав, хочеш триндіти на кацапській, то будеш вважатись кацапом, а отже повертаючись до попереднього закону триндіти на кацапській можна лише у власному помешканні або у приватній розмові.
показати весь коментар
13.04.2024 15:09 Відповісти
не гниле рішення гнилого суду тут потрібне, а зміни в Конституцію. Бо шо ті рішення проти конституційної норми??? ніякий суд не прийме до уваги. По-факту, кацапському нарєчію конституцією надано в Україні особливий статус, який включає:
1) вільний розвиток
2) використання
3) захист
і все це - державним коштом, бо гарантується державою (Конституцією)
показати весь коментар
13.04.2024 15:14 Відповісти
Рішення КСУ обговоренню та оскарженню не підлягають, повторюю ще раз: КСУ винесло рішення по законам, отже ці рішення мають всіма виконуватись, а не якісь сумнівні норми, і ніякого особливого статусу кацапляча не має КСУ це чітко роз'ясненнив де нею можна користуватись.
показати весь коментар
13.04.2024 15:23 Відповісти
*роз'яснив
показати весь коментар
13.04.2024 15:24 Відповісти
російськомовні в Україні згідно Конституції - національна меншина, якій держава гарантує пільги, зазначені у відповідній статті. Так по-дебільному та стаття написана. Але ж не виправлена. Рішення ксу нічого не відміняють з конституційних норм - прямої дії
показати весь коментар
13.04.2024 15:32 Відповісти
Я тобі ще раз повторюю: москворотість не дає жодних мовних прав і це підтвердив КСУ, тому щоб користуватись законом по захисту мов нацменів москворот має визнати, що він кацапський нацмен, тоді питань нема, шуруй у свою громаду, там собі отримуй навчання на своїй балачці та розвивай її як хочеш закон дозволяє, а от триндіти нею де заманеться та качати права, що такі-сякі змушують говорити українською мовою, ні. Так само в Європі - ти той якою мовою говориш, саме тому москвороті біженці з України котрі хотіли щоб їх обслуговували кацапською були відправлені в кацапські громади, а Україна теж являється частиною європейського закону. Те що закон по дебільному написан я теж погоджуюся, і поки його не виправлять й надалі триватимуть маніпуляції.
показати весь коментар
13.04.2024 15:47 Відповісти
згідно рішення ксу москворотість не дає етнічним українцям (рускоєзичним украінцам, як вони себе називають) мовних прав, але ж у нас нема документа про національність, тому пан Сірко допише собі -ов (та й навіть не стане замарачівацца) і скаже шо він урусскій, а тоді він матиме пільги та преференції вже як урусскогаварящій кацап згідно конституції. Оттаке. Второпав?
показати весь коментар
13.04.2024 15:54 Відповісти
Ну так я про це й говорю. Визнає себе кацапом і дрин йому в сраку, питань нема.
показати весь коментар
13.04.2024 16:02 Відповісти
то воно кон'юнктурно буде сракою виляти - тут воно кацап, а тут і не кацап - національність не закріплена і не відображається жодним документом чи позначкою в документі
показати весь коментар
13.04.2024 16:10 Відповісти
Може бути й так.
показати весь коментар
13.04.2024 16:17 Відповісти
в реальній справі суд керуватиметься конституційною нормою, а рішення ксу може використовуватися лише як модулюючий фактор, але не вирішальний
показати весь коментар
13.04.2024 15:26 Відповісти
як же не має, якщо вона прописана в статті та названа конкретно - російська.. там ще інші йдуть, але без конкретизації що таке національні меншини
показати весь коментар
13.04.2024 15:28 Відповісти
Тобто мав бути перелік на сотні мов? Те що згадана кацапська це лише засіб для маніпуляції та хрюкання кацапів, що он їхня балачка окремо згадується. І що? Якраз рішення КСУ по тому чи иншому закону є фінальним, саме для цього звертається до КСУ щоб той розтлумачив якийсь закон.
показати весь коментар
13.04.2024 15:36 Відповісти
ні, не сотні. В Україні лише три національні меншини - киримли (кримські татари), караїми та кримчаки (кримські гебреї). Все інше національне отрєб'є має свою родіну, тому ніяких преференцій не повинно мати. Розвивати кацапське (мадьярське, вірменське..) нарєчіє має кацапстан (угорщина, вірменія..), а не Україна.
показати весь коментар
13.04.2024 15:41 Відповісти
Ти якось до нацменських мов приплів на улюблену кацапську мантру, що Україна багатонаціональна країна, я розумію, що ти хочеш сказати але ти сильно все в купу намішав, відповідно рішення КСУ 3.6.1 Україна мононаціональна країна, бо саме українці її створили і саме тому державна мова України українська, таким чином КСУ підкреслює, що рідна мова українців українська і не існує ніяких "маскваротих укрАйонцев" та підтвердує, що решта представники инших народів є не що инше як нацмени. Погоджуюся з тобою, ніяка мадярська чи инша хрінь немає права навіть дзявкати про якісь права окрім нацменських.
показати весь коментар
13.04.2024 15:57 Відповісти
ойц! не тра' з хворої голови скидати воші на здорову)
бо це ти написав про список в сотні мов.
йа чітко відповів - Україна за всіма стандартами - мононаціональна країна. Кримчаків у нас кілька сотень, пару тисяч караїмів, та трішки киримли. Вони -справжні національні меншини в Україні , що потребують захисту та підтримки їхньої мови, традицій, релігії та культури державним коштом. А по-факту таким захистом користуються лише кацапи - у них і школи, і вузи, і в змі, і на роботі, і в бізнесі комфортніші умови, ніж в українців... а, головне, воно до того звикло і віддавати свої пільги не дозволить, бо пазурами вчепилося і ґвалт здіймає - пуцін ввєді, защіті!
показати весь коментар
13.04.2024 16:07 Відповісти
Так хто ж українцям винен, що кацапи вилізли на голову та лапки звісили? Треба було робити як в країнах Балтії, а не заглядати в рота капам щоб не образити, також не забувай про хохлів з їхньою "яка різниця" то чого б кацапам не почуватись як у себе вдома.
показати весь коментар
13.04.2024 16:13 Відповісти
йа ше у віці чотирьох років як тільки усвідомив себе українцем був обурений тим що в Україні мені з радіва кажуть: "гаваріт мацква!", а ще гірше, коли "ґаваріт кієв"
показати весь коментар
13.04.2024 16:33 Відповісти
завжди був антисовєтчіком, дисидентом та українським націоналістом.. за що чимало постраждав від совєтів. Можна сказати, що мені совок все життя запропастив - в мене відібрали 10 років - рівно стільки тривала заборона на вступ до вузу, аж в перестройку взяли документи до Університету на радіофак (найважчий), куди здав всі вступні екзамени на відмінно (після армії, заводу, виробництва..). Десять років мені відбивали розум потворною савєцькою реальністю, а я здав математику, фізику та написав твір на відмінно. Та, нажаль, наука - це як спорт. Будь яка перерва приводить до втрати форми. Починати дослідження в 30, коли твої однолітки вже доктора та професора.. І здоров'я вже не те, гормони притихли, цікавість пригасла..
гаразд, шось забагато лірики
показати весь коментар
13.04.2024 16:43 Відповісти
ксу сьогодні прийме одне рішення, а по обіді змінить 'го на третє. Конституція залишається основним законом в такому вигляді, як є. Не пояснювати, а міняти тра' той пройоб, шо записали в текст Конституції серед ночі під тиском комуняків
показати весь коментар
13.04.2024 15:44 Відповісти
Ну поки КСУ не виніс иншого рішення дотримуємось який є. Те що треба міняти це зрозуміло але щось ніхто не поспішає того робити.
показати весь коментар
13.04.2024 15:59 Відповісти
ось тобі приклад із життя: в 2019 році в Бахмуті ще до окупації двоє молодиків (етнічних українців, але урусскоєзичних, хоча народилися та вчилися ніби в Україні та українською мовою) вбили українця Артема Мірошниченко, який відповів їм українською мовою.
Так от на суді злочинці витребували перекладача, бо молодики урусскоєзичні, тіпа, а прокурори та адвокати так взагалі вели процес внаглу кацапською, бо так звикли.
І суд погодився з таким розкладом. Потерпіла сторона мало того, що зазнала біди та горя, то ще й суд добавив приниження, адже Артема вбили саме за його мову.
показати весь коментар
13.04.2024 16:27 Відповісти
Знаю цей випадок. Адвокати заявили, що будуть дзявкати псячою, бо, бач, у них такий регіон. Проте прийшли " старші брати" і звільнили місто від "бендер" тепер дзявкай псячою на руїнах хоч усрись. А в країнах Балтії цей непотріб має негромадянина та все, що може лише сичати як змія з своєї нори.
показати весь коментар
13.04.2024 16:38 Відповісти
навіщо дурниці писати. значить ті вчителі, які на це погодились є колаборанти і зрадники.
показати весь коментар
13.04.2024 10:48 Відповісти
Та лугандонія і раніше в 90% розмовляла свинячою мовою.
показати весь коментар
13.04.2024 11:01 Відповісти
Ще раніше там всі розмовляли українською, як і в Курській, Білгородській, Воронезькій областях.
показати весь коментар
13.04.2024 11:06 Відповісти
Згадалась одна стаття, котра колись мені потрапила на очі, що до 30-х років минулого століття на всій території совіцького союзу кацаплячу балачку знали лише 40% населення і щоб це змінити кацапи почали масову кацапізацію населення.
показати весь коментар
13.04.2024 15:16 Відповісти
Якраз підходящий контингент. Постійно голосують за "телевізор". Там свого часу за "путінВвєді", тут за "4тис доларів від голобородька зарплати".

Реально люди не сповна розуму.
показати весь коментар
13.04.2024 11:01 Відповісти
лошари, вчіться як потрібно проводити швидку дерусифікацію в Україні. І насрати на всі ті хартії регіональних мов. За рік поламали той мовний совок, через три роки вже ніхто не пам'ятав би в Україні що кацапська десь була регіональною.
показати весь коментар
13.04.2024 11:07 Відповісти
для цього потрібно щоб вибрали у владу якогось Кошулинського, наприклад, а не єврейських клоунів і олігархів нах
показати весь коментар
13.04.2024 12:12 Відповісти
Щось в наших "не на часі" язики до дуп поприсихали. Вони горлянки деруть, тільки коли цькують українських філологів.
показати весь коментар
13.04.2024 11:10 Відповісти
А чому ж не "какая разніца"?
Москвини завжди разніцу розуміли. На відміну від телепнів малоросійських, які й досі ще русскім язиком свої профілі в соцмережах підписують.
показати весь коментар
13.04.2024 11:11 Відповісти
Кацапи знають, що рюзкє ізик - це зброя.
показати весь коментар
13.04.2024 11:27 Відповісти
Ірина Фаріон років 20 тому це говорила що мова це зброя і кордон, що московська церква це агенти москви, що за рускім язиком приїжджають московські танки, казала в дит садках що не має бути ніяких маш і міш. Але для ідіотів Фаріон фашистка і разкаліваєт. Розплата не заставила себе чекати нах
показати весь коментар
13.04.2024 12:21 Відповісти
А де хто мені казав що в Донбабве вивчають мову. Якщо зтось забажає щоб його дитина вивчала мову то попаде в списки " укропів".
показати весь коментар
13.04.2024 11:51 Відповісти
отакої, а дурні хохли досі не доганяють що мова це кордон і звільняють професора Ірину Фаріон за те що поцікавилась чому рускоязичні ігнорують укр. мову. Вчіться хохли як потрібно, а ще кацапи за укр. мову вбивають і не задають зайвих запитань, нах
показати весь коментар
13.04.2024 12:10 Відповісти
Вчітся в узбеків та туркменів як треба попускати кацапів в себе вдома
показати весь коментар
13.04.2024 12:43 Відповісти
В Криму в 14 році вчителі української автоматично стали вчителями російської мови. Сусідка по будинку була така. І це ніяк її не переймало.
показати весь коментар
13.04.2024 12:57 Відповісти
це рашизм, найганебніша х..та, він підлягає знищенню
показати весь коментар
13.04.2024 13:22 Відповісти
рюцкiй iзiк:
показати весь коментар
13.04.2024 13:43 Відповісти
воно то так, але половина етнічних українців під час перепису назвали єзиг рідним. І така картина не міняється з часів дарованої незалежності вже тридцять і три роки
показати весь коментар
13.04.2024 15:24 Відповісти
 
 