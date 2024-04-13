Окупанти на Луганщині перенавчають вчителів української мови на викладання російської
Росіяни на окупованій Луганщині скеровують учителів української мови в "Луганський державний педагогічний університет", щоб перевчити їх на викладання російської мови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Як розповідає Лисогор, виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "російська мова та література" та "Дошкільна освіта".
Туди направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.
За інформацією Лисогора, кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси.
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- "здеся ісконно русскіе землі"
- "никогда здесь украині не біло"
- "здесь всегда говорили на руском"
- "рускій язік притесняют - ві націсті, азов , правій сектор"
...і тд
Рузке треба просто вивести як вірус без жодних але - інакше цей вірус убє його носія
"..В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.."
так шо в кацапського нарєчія у нас законний особливий статус..
оттака гуйня, малята
1) вільний розвиток
2) використання
3) захист
і все це - державним коштом, бо гарантується державою (Конституцією)
бо це ти написав про список в сотні мов.
йа чітко відповів - Україна за всіма стандартами - мононаціональна країна. Кримчаків у нас кілька сотень, пару тисяч караїмів, та трішки киримли. Вони -справжні національні меншини в Україні , що потребують захисту та підтримки їхньої мови, традицій, релігії та культури державним коштом. А по-факту таким захистом користуються лише кацапи - у них і школи, і вузи, і в змі, і на роботі, і в бізнесі комфортніші умови, ніж в українців... а, головне, воно до того звикло і віддавати свої пільги не дозволить, бо пазурами вчепилося і ґвалт здіймає - пуцін ввєді, защіті!
гаразд, шось забагато лірики
Так от на суді злочинці витребували перекладача, бо молодики урусскоєзичні, тіпа, а прокурори та адвокати так взагалі вели процес внаглу кацапською, бо так звикли.
І суд погодився з таким розкладом. Потерпіла сторона мало того, що зазнала біди та горя, то ще й суд добавив приниження, адже Артема вбили саме за його мову.
Реально люди не сповна розуму.
Москвини завжди разніцу розуміли. На відміну від телепнів малоросійських, які й досі ще русскім язиком свої профілі в соцмережах підписують.