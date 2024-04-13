Окупанти на Луганщині перенавчають вчителів української мови на викладання російської

Росіяни на окупованій Луганщині скеровують учителів української мови в "Луганський державний педагогічний університет", щоб перевчити їх на викладання російської мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Як розповідає Лисогор, виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "російська мова та література" та "Дошкільна освіта".



Туди направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

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За інформацією Лисогора, кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси.