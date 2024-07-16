У населених пунктах окупованої Луганщини вже два роки немає світла та води
У містах Привілля і Новодружеськ, що поряд з Лисичанськом окупованої Луганщини, вже понад два роки відсутні електроенергія та центральне водопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, окупанти там нічого не лагодять, тож міста залишаються знеструмлені.
Крім того, там відсутнє і централізоване водопостачання. Воду низької якості туди доставляють трактором. Водночас підвезення - нерегулярні.
"Запасаються ті, хто першим встиг набрати. Під час літньої спеки ця проблема тільки посилилася", - наголосили в ОВА.
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їм лиш би росіюшка була
Це Франція. А що буде з асвабаждьонним Данбасам...