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У населених пунктах окупованої Луганщини вже два роки немає світла та води

Окупанти на Херсонщині

У містах Привілля і Новодружеськ, що поряд з Лисичанськом окупованої Луганщини, вже понад два роки відсутні електроенергія та центральне водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупанти там нічого не лагодять, тож міста залишаються знеструмлені.

Крім того, там відсутнє і централізоване водопостачання. Воду низької якості туди доставляють трактором. Водночас підвезення - нерегулярні.

"Запасаються ті, хто першим встиг набрати. Під час літньої спеки ця проблема тільки посилилася", - наголосили в ОВА.

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Лисичанськ (315) окупація (6766) Луганська область (4900)


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Шо за гейські замашки ? Яка вода ? Ватанам місцевим не треба ні води ні нічого
їм лиш би росіюшка була
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16.07.2024 08:51 Відповісти
У Франції є така Червона Зона на місці боїв Першої Світової війни. Там заборонено жити, земля до цих пір нашпигована нерозірваними снарядами. Її розмінують вже більш ста років і до кінця ще далеко.
Це Франція. А що буде з асвабаждьонним Данбасам...
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16.07.2024 08:56 Відповісти
Гетто
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16.07.2024 09:01 Відповісти
зато в них є фуйло
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16.07.2024 09:06 Відповісти
Руссге мир *****
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16.07.2024 09:07 Відповісти
страдалі прі хвашистах біндєравцах а сєйчас наконєц та зажілі на всю грудь !
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16.07.2024 09:18 Відповісти
Що там про невеличкі міста Луганщини, якщо у гордості орків-столиці бамбаса Донецьку вода подається багато років по пару годин на день ?
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16.07.2024 09:50 Відповісти
Нема світла, води і нахлєбніков із євросоюза!
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16.07.2024 10:39 Відповісти
Короче все кому повезло жить в оккупации для бутусовских ботов это зрадники и ватаны.А может быть те кто проголосовал в 2019 за Оманские договорняки?Хотя о чем я.Это Порошенко разминировал границу
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16.07.2024 10:58 Відповісти
 
 