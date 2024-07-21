Подача води в окупований Донецьк зупинилася, побудований росіянами водопровід не працює, - Центр нацспротиву
Через відключення світла в РФ зупинилася подача води в окупований Донецьк із Дону.
Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, побудований окупантами водопровід Дон - Донбас не працює.
"Політика Кремля продовжує позбавляти води мешканців Донецької агломерації. Мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками.
Тепер же, через відключення світла на Росії, насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - розповіли в ЦНС.
У Центрі національного спротиву зауважують, що, згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.
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