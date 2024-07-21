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Новини
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Подача води в окупований Донецьк зупинилася, побудований росіянами водопровід не працює, - Центр нацспротиву

В Донецьк не подається вода

Через відключення світла в РФ зупинилася подача води в окупований Донецьк із Дону.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, побудований окупантами водопровід Дон - Донбас не працює.

"Політика Кремля продовжує позбавляти води мешканців Донецької агломерації. Мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками.

Тепер же, через відключення світла на Росії, насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - розповіли в ЦНС.

Також читайте: У військових РФ погіршується ситуація з водозабезпеченням на ТОТ, - Центр нацспротиву

У Центрі національного спротиву зауважують, що, згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.

Автор: 

Донецьк (943) вода (1175) Центр національного спротиву (804)


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Топ коментарі
+19
стєкломой хєрячте.
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21.07.2024 14:48
+15
То нехай до Дону з відрами бігають.
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21.07.2024 14:54
+15
Так іноді трапляється з тими, хто запрошує у свій дім війну.
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21.07.2024 14:57
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стєкломой хєрячте.
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21.07.2024 14:48 Відповісти
Нема то и нема
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21.07.2024 14:49 Відповісти
То нехай до Дону з відрами бігають.
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21.07.2024 14:54 Відповісти
нехай мочу пушиліна
лакають
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21.07.2024 14:57 Відповісти
Ой лишенько! А щож тепер буде?!!!
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21.07.2024 14:57 Відповісти
Так іноді трапляється з тими, хто запрошує у свій дім війну.
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21.07.2024 14:57 Відповісти
Фсухамятку, фсухамятку!
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21.07.2024 14:59 Відповісти
Як шкода, що мені *****.
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21.07.2024 15:10 Відповісти
Уріна - ну скільки можна вже про це торочити
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21.07.2024 15:24 Відповісти
"У Центрі національного спротиву зауважують, що, згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях. Джерело: https://censor.net/ua/n3500796
Сміятися на словах "...згідно з міжнародним правом..."?
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21.07.2024 15:45 Відповісти
Україна признає міжднародне право. В чому проблема?
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21.07.2024 15:50 Відповісти
Там наши люді((давно там треба було все вирубати.
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21.07.2024 16:06 Відповісти
Пусть из затопленных шахт ручными насосами качают. Там вода полезная для несхибамой даунбасской популяции
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21.07.2024 16:42 Відповісти
 
 