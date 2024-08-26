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Ракетна атака на Київ: На правому березі столиці відновили роботу обладнання водопостачання

У Києві відновили водопостачання після атаки РФ 26 серпня

У Києві комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання, пошкоджене внаслідок атаки РФ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

"Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри", - зазначив він. 

Раніше повідомлялося, що на правому березі столиці через відключення світла були перебої з водопостачанням. 

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Автор: 

Київ (19423) Кличко Віталій (3509) водопостачання (831)


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це ж як? поставили нові крани?
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26.08.2024 10:51 Відповісти
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26.08.2024 10:53 Відповісти
Не знаю під яким повідомленням написати про наш аналоговнет " Паляниця".
Нам показали кацапи що пи...... не треба а треба робити.
Навіть з новорасєйська вийшли щоби нам мало не було.
Одну паляницю спекли. І гадають що всіх нагодують. І це ще не зима.
Викинули 40 млрд грн на " захист". Це майже 1 млрд доларів .
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26.08.2024 11:36 Відповісти
 
 