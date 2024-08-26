Ракетна атака на Київ: На правому березі столиці відновили роботу обладнання водопостачання

У Києві комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання, пошкоджене внаслідок атаки РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на правому березі столиці через відключення світла були перебої з водопостачанням.

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