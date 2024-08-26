У Києві лунають повторні вибухи: працює ППО, у кількох районах міста перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)
У Києві під час повітряної масованої атаки зранку 26 серпня лунають вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили у КМВА.
"У Києві чути звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Повторні звуки вибухів у Києві", - повідомили у Суспільному.
"Ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На підступах до столиці та у регіоні працює ППО", - зазначили у КМВА.
"У деяких районах столиці зникло світло", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
"У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Оновлена інформація станом на 9:00
Про повторні вибухи у Києві повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - уточнили у КМВА.
"Київ - перебувайте в укриттях", - попередили у Повітряних силах.
"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", - повідомив Кличко.
"У Києві знову чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти Суспільного о 9:12.
Доповнено станом на 9:24
"Наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.
Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - повідомляє Київводоканал.
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24 серпня. Україна: "Ми відновлюємо експорт електроенергії з завтрашнього дня".
26 серпня. Україна: "У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах".
Висновок: закрите їбало - запорука успіху.