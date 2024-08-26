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У Києві лунають повторні вибухи: працює ППО, у кількох районах міста перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

Вибухи у Києві лунають зранку 26 серпня

У Києві під час повітряної масованої атаки зранку 26 серпня лунають вибухи. 

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили у КМВА. 

"У Києві чути звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині, у Дніпрі та у Вінниці лунають вибухи (оновлено) 

"Повторні звуки вибухів у Києві", - повідомили у Суспільному. 

"Ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На підступах до столиці та у регіоні працює ППО", - зазначили у КМВА.

"У деяких районах столиці зникло світло", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

"У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

Оновлена інформація станом на 9:00

Про повторні вибухи у Києві повідомляють кореспонденти Суспільного. 

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - уточнили у КМВА.

"Київ - перебувайте в укриттях", - попередили у Повітряних силах. 

"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", - повідомив Кличко. 

"У Києві знову чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти Суспільного о 9:12. 

Доповнено станом на 9:24

"Наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - повідомляє Київводоканал.

Також читайте: Вибухи пролунали у Львові: В області працює ППО

Автор: 

вибух (4439) Київ (19423) обстріл (28274) Повітряні атаки на Київ (749)


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Топ коментарі
+14
А ***** було писали про відновлення експорту електрики!?
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26.08.2024 09:08
+11
То ж хвалилися, що експорт відновлюємо. А кацапи не сплять. До речі, а де Боневтік? Вангую - десь вже чкурнув з України, як завжди в такий час. Потім буде потужне відео з насупленими брівками.
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26.08.2024 09:06
+8
В мене ППО недалечко, чутно добре..
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26.08.2024 08:36
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Поки не чутно нічого,мразота кацапська знову біситься!
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26.08.2024 08:33 Відповісти
В мене ППО недалечко, чутно добре..
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26.08.2024 08:36 Відповісти
По всій Україні добре чути і проблеми зі світлом. От і домовленості в дії. Вони не стріляють по енергообєктах, а ми по НПЗ. Чергові оманські домовленості
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26.08.2024 09:04 Відповісти
какие пля домовленностi? что ты несешь?
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26.08.2024 09:45 Відповісти
Про це в кацапських дєрєвнях не знають. Не дивуйся.
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26.08.2024 09:49 Відповісти
Домовленості такі дійсно були. До заходу в Курську область...
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26.08.2024 09:56 Відповісти
То ж хвалилися, що експорт відновлюємо. А кацапи не сплять. До речі, а де Боневтік? Вангую - десь вже чкурнув з України, як завжди в такий час. Потім буде потужне відео з насупленими брівками.
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26.08.2024 09:06 Відповісти
зеленое падло всегда перед обстрелами выезжает с Украины - как всегда чисто "случайно"
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26.08.2024 09:46 Відповісти
Та курить він, це його любиме зайняття
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26.08.2024 09:50 Відповісти
...і з водою.
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26.08.2024 09:06 Відповісти
А ***** було писали про відновлення експорту електрики!?
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26.08.2024 09:08 Відповісти
Бо у когось неконтрольований словесний пронос й треба ротяки позашивати. І пальці відрубати, щоб у всяких тєлєгах не пісюкали..
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26.08.2024 09:20 Відповісти
Так, написали про експорт - путін напав, війна почалася. Таку загальну інформацію приховати майже неможливо
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26.08.2024 09:20 Відповісти
Я так думаю дуже скоро буде подарунок по "Паляницi" у путiноспермобаки-нафтосховища.
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26.08.2024 09:15 Відповісти
Під Києвом бахає ППО. Потужних вибухів не чую і не бачу. Бачу у Х**ла істерику.
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26.08.2024 09:16 Відповісти
А мені ось дуже гучно в самому Києві, не видно, але чутно
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26.08.2024 09:18 Відповісти
Чутно, чутно
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26.08.2024 09:21 Відповісти
ты в жопе кацапской с элитным чемоданом путлеровского дерьма
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26.08.2024 09:48 Відповісти
І в Києві ППО не дає 100 захисту, хіба що на Банковій.
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26.08.2024 09:29 Відповісти
Та до чого той урядовий квартал..нафіга там ППО - якщо там янелох з дєрьмаком є. Крім того, там такі підземні бункери - що зелень до закінчення війни жити може.
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26.08.2024 09:50 Відповісти
Як же ми будемо їх звідти виколупувати?
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26.08.2024 09:52 Відповісти
Навіщо?? Дешевше замуровати))
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26.08.2024 10:01 Відповісти
тебя уже сводили на парашу - там твоя экскурсия
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26.08.2024 09:49 Відповісти
Касапи бють по всій країні,а зебіл піарився на експериментальному зразку паляниці.
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26.08.2024 09:26 Відповісти
Читаю,які міста і містечка атакують. Тримайтесь, бо у ворога також є ліміт. Усе буде Україна
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26.08.2024 09:29 Відповісти
ты тупая ботяра не позорься
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26.08.2024 09:50 Відповісти
Самая большая ошибка Украины это то что Украина воюет с русскими терпилами. Это бой с тенью врага. Сам враг находится в Москве в образе населения этого региона. Т.н элита рашки. Именно они и являются слабостью любой кремлевской власти. Именно они влияют на политическую систему Кремля и пока они сидят в тепле и со светом. Кремль и дальше будет терроризировать Украину
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26.08.2024 09:33 Відповісти
бред собачий .. никакая элита в рашке ничего не решает
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26.08.2024 09:51 Відповісти
Свержение царя на Рашке всегда начиналось с недовольства жителей москвы. Именно они являются элитным населением рашки на которое трудятся все остальные регионы. Именно их Кремль оберегает как зеницу Ока. Именно они есть слабостью царей.
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26.08.2024 09:56 Відповісти
То ваші вороги, наші на банковій.
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26.08.2024 09:53 Відповісти
Лучше не трындеть, а если есть свет - не включать кондиционер, хоть мне и жарко.
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26.08.2024 10:22 Відповісти
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24 серпня. Україна: "Ми відновлюємо експорт електроенергії з завтрашнього дня".

26 серпня. Україна: "У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах".

Висновок: закрите їбало - запорука успіху.
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26.08.2024 11:05 Відповісти
 
 