У Києві лунають повторні вибухи: працює ППО, у кількох районах міста перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

У Києві під час повітряної масованої атаки зранку 26 серпня лунають вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили у КМВА.

"У Києві чути звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

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"Повторні звуки вибухів у Києві", - повідомили у Суспільному.

"Ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. На підступах до столиці та у регіоні працює ППО", - зазначили у КМВА.

"У деяких районах столиці зникло світло", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

"У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлена інформація станом на 9:00

Про повторні вибухи у Києві повідомляють кореспонденти Суспільного.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - уточнили у КМВА.

"Київ - перебувайте в укриттях", - попередили у Повітряних силах.

"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", - повідомив Кличко.

"У Києві знову чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти Суспільного о 9:12.

Доповнено станом на 9:24

"Наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - повідомляє Київводоканал.

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