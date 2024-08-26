УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13408 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 237 5

На Київщині, у Дніпрі та у Вінниці лунають вибухи (оновлено)

вибух

У Київській області та у Дніпрі пролунали вибухи. Також чутно вибухи у Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"Біла Церква - укриття", - повідомили у Повітряних силах.

Місцеві пабліки інформують про вибухи. 

"У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів!", - уточнили кореспонденти Суспільного.

"Дніпро - укриття", - додали у ПС о 8:19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Хмельницькому лунають вибухи

"У Вінниці було чутно звук вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

"У Вінниці повторно було чутно звук вибуху", - додали у Суспільному. 

Автор: 

вибух (4439) Дніпро (3256) Київська область (4007)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда,чорний понеділок. Горіть в пеклі москалі.
показати весь коментар
26.08.2024 08:23 Відповісти
Не каркай!
показати весь коментар
26.08.2024 08:27 Відповісти
Хватит видосиков про вундерваффе! Кацапы знают что ВСУ не готовы были атаковать ракетоносители в ЧМ сегодня. Меньше понтов и больше дела. Пора добить ЧФ.
показати весь коментар
26.08.2024 08:27 Відповісти
ЗСУ завжди готове! Працювало ППО.
показати весь коментар
26.08.2024 08:31 Відповісти
У Вінниці велика пожежа.Горить все і навкруги.
показати весь коментар
26.08.2024 09:46 Відповісти
 
 