На Київщині, у Дніпрі та у Вінниці лунають вибухи (оновлено)

У Київській області та у Дніпрі пролунали вибухи. Також чутно вибухи у Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"Біла Церква - укриття", - повідомили у Повітряних силах.

Місцеві пабліки інформують про вибухи.

"У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів!", - уточнили кореспонденти Суспільного.

"Дніпро - укриття", - додали у ПС о 8:19.

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"У Вінниці було чутно звук вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

"У Вінниці повторно було чутно звук вибуху", - додали у Суспільному.