На Київщині, у Дніпрі та у Вінниці лунають вибухи (оновлено)
У Київській області та у Дніпрі пролунали вибухи. Також чутно вибухи у Вінниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"Біла Церква - укриття", - повідомили у Повітряних силах.
Місцеві пабліки інформують про вибухи.
"У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів!", - уточнили кореспонденти Суспільного.
"Дніпро - укриття", - додали у ПС о 8:19.
"У Вінниці було чутно звук вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
"У Вінниці повторно було чутно звук вибуху", - додали у Суспільному.
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valentyna #410470
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Ирина Корзун
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