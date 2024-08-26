РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12626 посетителей онлайн
Новости Война
6 237 5

На Киевщине, в Днепре и Виннице раздаются взрывы (обновлено)

вибух

В Киевской области и в Днепре прогремели взрывы. Также слышны взрывы в Виннице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"Белая Церковь - укрытие", - сообщили в Воздушных силах.

Местные паблики информируют о взрывах.

"В Днепре слышны повторные звуки взрывов!", - уточнили корреспонденты Суспільного.

"Днепр - укрытие", - добавили в ПС в 8:19.

Также читайте: В Хмельницком раздаются взрывы

"В Виннице был слышен звук взрывов", - сообщают корреспонденты Суспільного.

"В Виннице повторно был слышен звук взрыва", - добавили в Суспільном.

Автор: 

взрыв (6727) Днепр (4401) Киевская область (4118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда,чорний понеділок. Горіть в пеклі москалі.
показать весь комментарий
26.08.2024 08:23 Ответить
Не каркай!
показать весь комментарий
26.08.2024 08:27 Ответить
Хватит видосиков про вундерваффе! Кацапы знают что ВСУ не готовы были атаковать ракетоносители в ЧМ сегодня. Меньше понтов и больше дела. Пора добить ЧФ.
показать весь комментарий
26.08.2024 08:27 Ответить
ЗСУ завжди готове! Працювало ППО.
показать весь комментарий
26.08.2024 08:31 Ответить
У Вінниці велика пожежа.Горить все і навкруги.
показать весь комментарий
26.08.2024 09:46 Ответить
 
 