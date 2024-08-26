На Киевщине, в Днепре и Виннице раздаются взрывы (обновлено)

В Киевской области и в Днепре прогремели взрывы. Также слышны взрывы в Виннице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"Белая Церковь - укрытие", - сообщили в Воздушных силах.

Местные паблики информируют о взрывах.

"В Днепре слышны повторные звуки взрывов!", - уточнили корреспонденты Суспільного.

"Днепр - укрытие", - добавили в ПС в 8:19.

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"В Виннице был слышен звук взрывов", - сообщают корреспонденты Суспільного.

"В Виннице повторно был слышен звук взрыва", - добавили в Суспільном.