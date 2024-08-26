На Киевщине, в Днепре и Виннице раздаются взрывы (обновлено)
В Киевской области и в Днепре прогремели взрывы. Также слышны взрывы в Виннице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"Белая Церковь - укрытие", - сообщили в Воздушных силах.
Местные паблики информируют о взрывах.
"В Днепре слышны повторные звуки взрывов!", - уточнили корреспонденты Суспільного.
"Днепр - укрытие", - добавили в ПС в 8:19.
"В Виннице был слышен звук взрывов", - сообщают корреспонденты Суспільного.
"В Виннице повторно был слышен звук взрыва", - добавили в Суспільном.
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valentyna #410470
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Ирина Корзун
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Oleksander Khomenko
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