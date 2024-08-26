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В Хмельницком раздаются взрывы

ракети

Россияне массированно атакуют регионы Украины. Взрывы прогремели в Хмельницком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Также читайте: В воздушном пространстве Украины ракеты со стратегических бомбардировщиков (обновлено)

Автор: 

взрыв (6727) Хмельницький (475) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+3
Не можеш захистити небо - відмовляйся від нелегетимного президенства. Не будь скотиною, дай людям жити!
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26.08.2024 08:23
+3
та скоріше, це ти бот зебільний, щойнозаряжений
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26.08.2024 08:35
+2
Ска, третій рік війни, в нормальній країні вже б Моссад на запчастини за цей час розібрав і ****** ТУшки і їх пілотів, а в цій зеленій клоаці тільки потужні висери Гундосого недієздатного Трупожера.
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26.08.2024 08:39
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Не можеш захистити небо - відмовляйся від нелегетимного президенства. Не будь скотиною, дай людям жити!
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26.08.2024 08:23 Ответить
поки що це вибухи від нашого ППО
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26.08.2024 08:27 Ответить
та скоріше, це ти бот зебільний, щойнозаряжений
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26.08.2024 08:35 Ответить
ще вісім пусків ракет ППО
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26.08.2024 08:32 Ответить
Настукав?
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26.08.2024 08:46 Ответить
порахував
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26.08.2024 08:47 Ответить
Видали...
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26.08.2024 08:50 Ответить
це нічим не шкодить. Геолокацію не розкриваю. Та й не можу.
Це наші б'ють по ракетам, які пішли на західні області України
Почитай https://t.me/s/smolii_ukraine телеграм-канал Андрія Смолія
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26.08.2024 08:58 Ответить
У нас ППО потужно відпрацювало. Красені.
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26.08.2024 09:15 Ответить
Ска, третій рік війни, в нормальній країні вже б Моссад на запчастини за цей час розібрав і ****** ТУшки і їх пілотів, а в цій зеленій клоаці тільки потужні висери Гундосого недієздатного Трупожера.
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26.08.2024 08:39 Ответить
Світлана,аеродром Старкона свинособаки прасують 2,5 роки і ракетами,і "мопедами",і діверсантів ловили..Аеродром працює ...
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26.08.2024 09:11 Ответить
Все ті ж самі цілі, що й до цього...
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26.08.2024 10:02 Ответить
 
 