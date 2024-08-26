В Хмельницком раздаются взрывы
Россияне массированно атакуют регионы Украины. Взрывы прогремели в Хмельницком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
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Це наші б'ють по ракетам, які пішли на західні області України
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