У Хмельницькому лунають вибухи
Росіяни масовано атакують регіони України. Вибухи пролунали у Хмельницькому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"У Хмельницькому чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
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Це наші б'ють по ракетам, які пішли на західні області України
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