У Хмельницькому лунають вибухи

Росіяни масовано атакують регіони України. Вибухи пролунали у Хмельницькому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Хмельницькому чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

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