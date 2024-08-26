УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13408 відвідувачів онлайн
Новини
3 823 14

У Хмельницькому лунають вибухи

ракети

Росіяни масовано атакують регіони України. Вибухи пролунали у Хмельницькому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Хмельницькому чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У повітряному просторі України ракети зі стратегічних бомбардувальників (оновлено)

Автор: 

вибух (4439) Хмельницький (405) Повітряні сили (2601)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Не можеш захистити небо - відмовляйся від нелегетимного президенства. Не будь скотиною, дай людям жити!
показати весь коментар
26.08.2024 08:23
+3
та скоріше, це ти бот зебільний, щойнозаряжений
показати весь коментар
26.08.2024 08:35
+2
Ска, третій рік війни, в нормальній країні вже б Моссад на запчастини за цей час розібрав і ****** ТУшки і їх пілотів, а в цій зеленій клоаці тільки потужні висери Гундосого недієздатного Трупожера.
показати весь коментар
26.08.2024 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можеш захистити небо - відмовляйся від нелегетимного президенства. Не будь скотиною, дай людям жити!
показати весь коментар
26.08.2024 08:23 Відповісти
поки що це вибухи від нашого ППО
показати весь коментар
26.08.2024 08:27 Відповісти
та скоріше, це ти бот зебільний, щойнозаряжений
показати весь коментар
26.08.2024 08:35 Відповісти
ще вісім пусків ракет ППО
показати весь коментар
26.08.2024 08:32 Відповісти
Настукав?
показати весь коментар
26.08.2024 08:46 Відповісти
порахував
показати весь коментар
26.08.2024 08:47 Відповісти
Видали...
показати весь коментар
26.08.2024 08:50 Відповісти
це нічим не шкодить. Геолокацію не розкриваю. Та й не можу.
Це наші б'ють по ракетам, які пішли на західні області України
Почитай https://t.me/s/smolii_ukraine телеграм-канал Андрія Смолія
показати весь коментар
26.08.2024 08:58 Відповісти
У нас ППО потужно відпрацювало. Красені.
показати весь коментар
26.08.2024 09:15 Відповісти
Ска, третій рік війни, в нормальній країні вже б Моссад на запчастини за цей час розібрав і ****** ТУшки і їх пілотів, а в цій зеленій клоаці тільки потужні висери Гундосого недієздатного Трупожера.
показати весь коментар
26.08.2024 08:39 Відповісти
Світлана,аеродром Старкона свинособаки прасують 2,5 роки і ракетами,і "мопедами",і діверсантів ловили..Аеродром працює ...
показати весь коментар
26.08.2024 09:11 Відповісти
Все ті ж самі цілі, що й до цього...
показати весь коментар
26.08.2024 10:02 Відповісти
 
 