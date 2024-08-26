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Росіяни масовано атакують Україну: б’ють балістикою, крилатими ракетами, "шахедами" (оновлено)

ракети

26 серпня кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс запустили по Україні керовані крилаті ракети з району Каспія. Також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

 7:39 - Ракета з Херсонщини у північно-західному напрямку

7:43 - Ракета на Сумщині у західному напрямку

7:47 - В повітрі 6 літаків Ту-22М3

7:48 - 2 ракети на Чернігівщину

7:50 - Ракета на Полтавщині у південно-західному напрямку.

7:52 - Ракета на Запоріжжя 

7:53 - Крилата ракета на Чернігівщині у південно-західному напрямку

7:53 - Крилата ракета на Миргород та Кропивницький

7:54 - Загроза для Київщини

7:56 - Ракети на Запоріжжі у північному напрямку

7:58 - ракета на Дніпро

8:02 - Ще КР з Херсонщини у північно-західному напрямку

8:09 - КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку

8:10 - КР на півночі Житомирщини у західному напрямку

8:11 - КР на Черкащині у південно-західному напрямку

8:17 - КР на Вінниччині курсом на захід

8:18 - КР з Житомирщини на Рівненщину

 8:19 - з Миколаївщини крилата ракета курсом на Вінниччину

 8:26 - Швидкісна ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.

8:27 - Ракета на Дніпро.

8:28 - Ракета, яка летіла на Вінниччину змінила курс на Хмельницьку область

8:34 - КР На Тернопільщину

8:36 - КР на Житомир

8:43 - КР на Львівщині, курсом на Стрий.

8:48 - КР на Старокостянтинів!.

8:51 - Ще КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку 

8:51 - Група КР на Івано-Франківську область.

8:52 - КР на Житомир.

8:53 - КР на сході Київщини у західному напрямку

9:56 - Курсом на Броварський район

8:58 - КР на Львівщині, перебувайте в укриттях

8:59 - КР з Житомирщини курсом на Київщину

9:02 - КР курсом на Луцьк

9:03 - Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

9:06 - Швидкісна ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.

9:06 - Швидкісна ціль через Житомирщину у південно-західному напрямку!

9:10 - КР з Житомирщини курсом на Київщину

9:18 - 2 КР на Вінниччині у північно-західному напрямку

О 9:20 Повітряні сили повідомили про те, що наразі триває і "шахедна" небезпека.

"Атака ворожих ударних БпЛА триває. Полтава, Тернопіль, Хмельницький! Броварський район!", - йдеться в повідомленні.

9:25 -  КР на Хмельниччині у північно-західному напрямку.

9:32 - КР на Тернопільщині у північно-західному напрямку.

9:36 - Крилата ракета на Рівне.

Станом на 10:20 "шахеди" фіксують  у Херсонській. Миколаївській, Харківській. Полтавській, Сумській,  Рух ударних БпЛА:

Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на столицю.

  • З Тернопільщини - на Хмельниччину.
  • З Хмельниччини - на Вінниччині.
  • З Черкащини - на Київщину.
  • З Чернігівщини та Сумщини - на Полтавщину.
  • З Харківщини - на південь.
  • На Дніпропетровщині - у напрямку Кривого Рогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій території України оголошено повітряну тривогу: у РФ злетіли Ту-95МС, у Чорному морі - ракетоносії

Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4008) Повітряні сили (2601)


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Топ коментарі
+42
там де клістрони в перші місяці війни.
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26.08.2024 08:11
+35
З понеділка починаємо експорт електроенергії....

А ще у нас з'явилася ракета-дрон Подоляк-ниця

І найпотужніший тандем щирих патріотів ярмак-зелінський полює за дмитруком в горах Румунії
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26.08.2024 08:53
+31
Чому ж киваєте на опозицію, їх там менше 30 чоловік, дякуючи "мудрому народу". Вони там волають, але це волання в пустелі . Запитуйте у ваших слуг Ще можна вийти з картонками під Київраду "Кличко, де F-16".
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26.08.2024 09:16
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Перед самым вторжением депутат Олесь Довгий заявил что украинцы не доросли до оружия,теперь те что не доросли в окопах а он патриотические видосики снимает.
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26.08.2024 10:53 Відповісти
після того,як "потужна словесна зелена палка" кілька днів з погрозами, дражнила рашистського скаженого пса .той вирішив кусати Україну і її народ, але не "зелену палку"
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26.08.2024 10:47 Відповісти
Відкрию вам страшенну таємницю: сам факт існування України доводить рашистського скаженого пса до сказу. Поки він не отримає всю Україну, не заспокоїться. На деякий час.
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26.08.2024 10:48 Відповісти
відкрию для Вас ще одну таємницю- всі люди малого росту , зло пам'ятні і надзвичайно підлі ,та мстиві .
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26.08.2024 10:54 Відповісти
І що? Тепер всім треба ***** осанну співати, всі натяки виконувати, бо інакше как нападьот.
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26.08.2024 10:56 Відповісти
Не осанну співати, або словами атакувати ,а потрібно мати реально чим , у випадку чого ,по "іпальнику " "настріляти".
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26.08.2024 11:16 Відповісти
Ну от на Курськ не язиком пішли, сьогодні ось ловимо. ***** ж само попереджало, що наказаніє грядьот.
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26.08.2024 11:44 Відповісти
Не можу за всiх людей малого росту сказати, але я знаю одну таку
93-х рiчну пенсiонерку... Все думаю, як може стiьки злостi, злопам"ятностi
бути в такому маленькому тiлi... Сама каже,що не вмiе прощати i прямо
говоре, що нiкого в життi не любида...
Сина 43-х рiчного поховала i сльози не пролила...😥
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26.08.2024 16:59 Відповісти
Великі біди і війни у світі споконвіку починалися від малоростків, котрі в такий кровавий спосіб, хочуть бути "великими бідоносцями" .Список можна продовжувати
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26.08.2024 21:46 Відповісти
Первый раз вижу как шахеды днем летают один минут двадцать назад полетел в сторону Днепра.
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26.08.2024 10:51 Відповісти
В нас Курська АЕС в межах досяжностi.
Можна покласти всi кабелi до неї, пiдстанцiї.

З неї живиться Новолiпецький мет комбiнат, до прикладу.

В ту гру можна грати удвох. Або донести, що ми теж можемо, або мовчки туда демократiю вiдправити.
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26.08.2024 10:56 Відповісти
Не росіяни, а раШИЗДИ.
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26.08.2024 10:57 Відповісти
Треба лупити по мордору всим чим дотягнемся. І союзників за їхні обмеження лупити по кацапії пора тикати писком в отакі прильоти!
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26.08.2024 11:20 Відповісти
...рашистам смерть.
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26.08.2024 13:45 Відповісти
А в на є "Паляниця"!! Ото ми їм дамо.....
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26.08.2024 13:56 Відповісти
От ціна згортання шмарклею ракетної програми, заглядача в очі *****.
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26.08.2024 21:19 Відповісти
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