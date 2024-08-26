Росіяни масовано атакують Україну: б’ють балістикою, крилатими ракетами, "шахедами" (оновлено)
26 серпня кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс запустили по Україні керовані крилаті ракети з району Каспія. Також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
7:39 - Ракета з Херсонщини у північно-західному напрямку
7:43 - Ракета на Сумщині у західному напрямку
7:47 - В повітрі 6 літаків Ту-22М3
7:48 - 2 ракети на Чернігівщину
7:50 - Ракета на Полтавщині у південно-західному напрямку.
7:52 - Ракета на Запоріжжя
7:53 - Крилата ракета на Чернігівщині у південно-західному напрямку
7:53 - Крилата ракета на Миргород та Кропивницький
7:54 - Загроза для Київщини
7:56 - Ракети на Запоріжжі у північному напрямку
7:58 - ракета на Дніпро
8:02 - Ще КР з Херсонщини у північно-західному напрямку
8:09 - КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку
8:10 - КР на півночі Житомирщини у західному напрямку
8:11 - КР на Черкащині у південно-західному напрямку
8:17 - КР на Вінниччині курсом на захід
8:18 - КР з Житомирщини на Рівненщину
8:19 - з Миколаївщини крилата ракета курсом на Вінниччину
8:26 - Швидкісна ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.
8:27 - Ракета на Дніпро.
8:28 - Ракета, яка летіла на Вінниччину змінила курс на Хмельницьку область
8:34 - КР На Тернопільщину
8:36 - КР на Житомир
8:43 - КР на Львівщині, курсом на Стрий.
8:48 - КР на Старокостянтинів!.
8:51 - Ще КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку
8:51 - Група КР на Івано-Франківську область.
8:52 - КР на Житомир.
8:53 - КР на сході Київщини у західному напрямку
9:56 - Курсом на Броварський район
8:58 - КР на Львівщині, перебувайте в укриттях
8:59 - КР з Житомирщини курсом на Київщину
9:02 - КР курсом на Луцьк
9:03 - Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
9:06 - Швидкісна ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.
9:06 - Швидкісна ціль через Житомирщину у південно-західному напрямку!
9:10 - КР з Житомирщини курсом на Київщину
9:18 - 2 КР на Вінниччині у північно-західному напрямку
О 9:20 Повітряні сили повідомили про те, що наразі триває і "шахедна" небезпека.
"Атака ворожих ударних БпЛА триває. Полтава, Тернопіль, Хмельницький! Броварський район!", - йдеться в повідомленні.
9:25 - КР на Хмельниччині у північно-західному напрямку.
9:32 - КР на Тернопільщині у північно-західному напрямку.
9:36 - Крилата ракета на Рівне.
Станом на 10:20 "шахеди" фіксують у Херсонській. Миколаївській, Харківській. Полтавській, Сумській, Рух ударних БпЛА:
Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на столицю.
- З Тернопільщини - на Хмельниччину.
- З Хмельниччини - на Вінниччині.
- З Черкащини - на Київщину.
- З Чернігівщини та Сумщини - на Полтавщину.
- З Харківщини - на південь.
- На Дніпропетровщині - у напрямку Кривого Рогу.
Будь ласка, зачекайте...
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93-х рiчну пенсiонерку... Все думаю, як може стiьки злостi, злопам"ятностi
бути в такому маленькому тiлi... Сама каже,що не вмiе прощати i прямо
говоре, що нiкого в життi не любида...
Сина 43-х рiчного поховала i сльози не пролила...😥
Можна покласти всi кабелi до неї, пiдстанцiї.
З неї живиться Новолiпецький мет комбiнат, до прикладу.
В ту гру можна грати удвох. Або донести, що ми теж можемо, або мовчки туда демократiю вiдправити.