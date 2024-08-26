Росіяни масовано атакують Україну: б’ють балістикою, крилатими ракетами, "шахедами" (оновлено)

26 серпня кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс запустили по Україні керовані крилаті ракети з району Каспія. Також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

7:39 - Ракета з Херсонщини у північно-західному напрямку

7:43 - Ракета на Сумщині у західному напрямку

7:47 - В повітрі 6 літаків Ту-22М3

7:48 - 2 ракети на Чернігівщину

7:50 - Ракета на Полтавщині у південно-західному напрямку.

7:52 - Ракета на Запоріжжя

7:53 - Крилата ракета на Чернігівщині у південно-західному напрямку

7:53 - Крилата ракета на Миргород та Кропивницький

7:54 - Загроза для Київщини

7:56 - Ракети на Запоріжжі у північному напрямку

7:58 - ракета на Дніпро

8:02 - Ще КР з Херсонщини у північно-західному напрямку

8:09 - КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку

8:10 - КР на півночі Житомирщини у західному напрямку

8:11 - КР на Черкащині у південно-західному напрямку

8:17 - КР на Вінниччині курсом на захід

8:18 - КР з Житомирщини на Рівненщину

8:19 - з Миколаївщини крилата ракета курсом на Вінниччину

8:26 - Швидкісна ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.

8:27 - Ракета на Дніпро.

8:28 - Ракета, яка летіла на Вінниччину змінила курс на Хмельницьку область

8:34 - КР На Тернопільщину

8:36 - КР на Житомир

8:43 - КР на Львівщині, курсом на Стрий.

8:48 - КР на Старокостянтинів!.

8:51 - Ще КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку

8:51 - Група КР на Івано-Франківську область.

8:52 - КР на Житомир.

8:53 - КР на сході Київщини у західному напрямку

9:56 - Курсом на Броварський район

8:58 - КР на Львівщині, перебувайте в укриттях

8:59 - КР з Житомирщини курсом на Київщину

9:02 - КР курсом на Луцьк

9:03 - Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

9:06 - Швидкісна ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини.

9:06 - Швидкісна ціль через Житомирщину у південно-західному напрямку!

9:10 - КР з Житомирщини курсом на Київщину

9:18 - 2 КР на Вінниччині у північно-західному напрямку

О 9:20 Повітряні сили повідомили про те, що наразі триває і "шахедна" небезпека.

"Атака ворожих ударних БпЛА триває. Полтава, Тернопіль, Хмельницький! Броварський район!", - йдеться в повідомленні.

9:25 - КР на Хмельниччині у північно-західному напрямку.

9:32 - КР на Тернопільщині у північно-західному напрямку.

9:36 - Крилата ракета на Рівне.

Станом на 10:20 "шахеди" фіксують у Херсонській. Миколаївській, Харківській. Полтавській, Сумській, Рух ударних БпЛА:

Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на столицю.

З Тернопільщини - на Хмельниччину.

З Хмельниччини - на Вінниччині.

З Черкащини - на Київщину.

З Чернігівщини та Сумщини - на Полтавщину.

З Харківщини - на південь.

На Дніпропетровщині - у напрямку Кривого Рогу.

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