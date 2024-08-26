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В воздушном пространстве Украины ракеты со стратегических бомбардировщиков (обновлено)

ракети

26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

7:39 - Ракета из Херсонской области в северо-западном направлении

7:43 - Ракета на Сумщине в западном направлении

7:47 - В воздухе 6 самолетов Ту-22М3

7:48 - 2 ракеты на Черниговщину

7:50 - Ракета на Полтавщине в юго-западном направлении.

7:52 - Ракета на Запорожье

7:53 - КР на Черниговщине в юго-западном направлении

7:53 - КР на Миргород и Кропивницкий

7:54 - Угроза для Киевской области

7:56 - Ракеты на Запорожье в северном направлении

7:58 - ракета на Днепр

8:02 - Еще КР из Херсона в северо-западном направлении

8:09 - КР на Николаевщине в северо-западном направлении

8:10 - КР на севере Житомирщины в западном направлении

8:11 - КР в Черкасской области в юго-западном направлении

8:17 - КР в Винницкой области курсом на запад

8:18 - КР из Житомирщины в Ровенскую

8:19 - с Николаевской области крылатая ракета курсом на Виннитчину

8:26 - Скоростная цель через Черниговщину в направлении Киевщины.

8:27 - Ракета на Днепр.

8:28 - Летевшая на Виннитчину ракета сменила курс на Хмельницкую область

8:34 - КР В Тернопольскую область

8:36 – КР на Житомир

8:38 - Часть КР из Хмельницкой области на Черновицкую область!

Читайте: По всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога: в РФ взлетели Ту-95МС

Автор: 

крылатые ракеты (878) ракеты (3556) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+42
там де клістрони в перші місяці війни.
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26.08.2024 08:11
+35
З понеділка починаємо експорт електроенергії....

А ще у нас з'явилася ракета-дрон Подоляк-ниця

І найпотужніший тандем щирих патріотів ярмак-зелінський полює за дмитруком в горах Румунії
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26.08.2024 08:53
+31
Чому ж киваєте на опозицію, їх там менше 30 чоловік, дякуючи "мудрому народу". Вони там волають, але це волання в пустелі . Запитуйте у ваших слуг Ще можна вийти з картонками під Київраду "Кличко, де F-16".
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26.08.2024 09:16
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Перед самым вторжением депутат Олесь Довгий заявил что украинцы не доросли до оружия,теперь те что не доросли в окопах а он патриотические видосики снимает.
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26.08.2024 10:53 Ответить
після того,як "потужна словесна зелена палка" кілька днів з погрозами, дражнила рашистського скаженого пса .той вирішив кусати Україну і її народ, але не "зелену палку"
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26.08.2024 10:47 Ответить
Відкрию вам страшенну таємницю: сам факт існування України доводить рашистського скаженого пса до сказу. Поки він не отримає всю Україну, не заспокоїться. На деякий час.
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26.08.2024 10:48 Ответить
відкрию для Вас ще одну таємницю- всі люди малого росту , зло пам'ятні і надзвичайно підлі ,та мстиві .
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26.08.2024 10:54 Ответить
І що? Тепер всім треба ***** осанну співати, всі натяки виконувати, бо інакше как нападьот.
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26.08.2024 10:56 Ответить
Не осанну співати, або словами атакувати ,а потрібно мати реально чим , у випадку чого ,по "іпальнику " "настріляти".
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26.08.2024 11:16 Ответить
Ну от на Курськ не язиком пішли, сьогодні ось ловимо. ***** ж само попереджало, що наказаніє грядьот.
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26.08.2024 11:44 Ответить
Не можу за всiх людей малого росту сказати, але я знаю одну таку
93-х рiчну пенсiонерку... Все думаю, як може стiьки злостi, злопам"ятностi
бути в такому маленькому тiлi... Сама каже,що не вмiе прощати i прямо
говоре, що нiкого в життi не любида...
Сина 43-х рiчного поховала i сльози не пролила...😥
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26.08.2024 16:59 Ответить
Великі біди і війни у світі споконвіку починалися від малоростків, котрі в такий кровавий спосіб, хочуть бути "великими бідоносцями" .Список можна продовжувати
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26.08.2024 21:46 Ответить
Первый раз вижу как шахеды днем летают один минут двадцать назад полетел в сторону Днепра.
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26.08.2024 10:51 Ответить
В нас Курська АЕС в межах досяжностi.
Можна покласти всi кабелi до неї, пiдстанцiї.

З неї живиться Новолiпецький мет комбiнат, до прикладу.

В ту гру можна грати удвох. Або донести, що ми теж можемо, або мовчки туда демократiю вiдправити.
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26.08.2024 10:56 Ответить
Не росіяни, а раШИЗДИ.
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26.08.2024 10:57 Ответить
Треба лупити по мордору всим чим дотягнемся. І союзників за їхні обмеження лупити по кацапії пора тикати писком в отакі прильоти!
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26.08.2024 11:20 Ответить
...рашистам смерть.
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26.08.2024 13:45 Ответить
А в на є "Паляниця"!! Ото ми їм дамо.....
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26.08.2024 13:56 Ответить
От ціна згортання шмарклею ракетної програми, заглядача в очі *****.
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26.08.2024 21:19 Ответить
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