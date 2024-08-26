В воздушном пространстве Украины ракеты со стратегических бомбардировщиков (обновлено)
26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
7:39 - Ракета из Херсонской области в северо-западном направлении
7:43 - Ракета на Сумщине в западном направлении
7:47 - В воздухе 6 самолетов Ту-22М3
7:48 - 2 ракеты на Черниговщину
7:50 - Ракета на Полтавщине в юго-западном направлении.
7:52 - Ракета на Запорожье
7:53 - КР на Черниговщине в юго-западном направлении
7:53 - КР на Миргород и Кропивницкий
7:54 - Угроза для Киевской области
7:56 - Ракеты на Запорожье в северном направлении
7:58 - ракета на Днепр
8:02 - Еще КР из Херсона в северо-западном направлении
8:09 - КР на Николаевщине в северо-западном направлении
8:10 - КР на севере Житомирщины в западном направлении
8:11 - КР в Черкасской области в юго-западном направлении
8:17 - КР в Винницкой области курсом на запад
8:18 - КР из Житомирщины в Ровенскую
8:19 - с Николаевской области крылатая ракета курсом на Виннитчину
8:26 - Скоростная цель через Черниговщину в направлении Киевщины.
8:27 - Ракета на Днепр.
8:28 - Летевшая на Виннитчину ракета сменила курс на Хмельницкую область
8:34 - КР В Тернопольскую область
8:36 – КР на Житомир
8:38 - Часть КР из Хмельницкой области на Черновицкую область!
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93-х рiчну пенсiонерку... Все думаю, як може стiьки злостi, злопам"ятностi
бути в такому маленькому тiлi... Сама каже,що не вмiе прощати i прямо
говоре, що нiкого в життi не любида...
Сина 43-х рiчного поховала i сльози не пролила...😥
Можна покласти всi кабелi до неї, пiдстанцiї.
З неї живиться Новолiпецький мет комбiнат, до прикладу.
В ту гру можна грати удвох. Або донести, що ми теж можемо, або мовчки туда демократiю вiдправити.