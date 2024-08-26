В воздушном пространстве Украины ракеты со стратегических бомбардировщиков (обновлено)

26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

7:39 - Ракета из Херсонской области в северо-западном направлении

7:43 - Ракета на Сумщине в западном направлении

7:47 - В воздухе 6 самолетов Ту-22М3

7:48 - 2 ракеты на Черниговщину

7:50 - Ракета на Полтавщине в юго-западном направлении.

7:52 - Ракета на Запорожье

7:53 - КР на Черниговщине в юго-западном направлении

7:53 - КР на Миргород и Кропивницкий

7:54 - Угроза для Киевской области

7:56 - Ракеты на Запорожье в северном направлении

7:58 - ракета на Днепр

8:02 - Еще КР из Херсона в северо-западном направлении

8:09 - КР на Николаевщине в северо-западном направлении

8:10 - КР на севере Житомирщины в западном направлении

8:11 - КР в Черкасской области в юго-западном направлении

8:17 - КР в Винницкой области курсом на запад

8:18 - КР из Житомирщины в Ровенскую

8:19 - с Николаевской области крылатая ракета курсом на Виннитчину

8:26 - Скоростная цель через Черниговщину в направлении Киевщины.

8:27 - Ракета на Днепр.

8:28 - Летевшая на Виннитчину ракета сменила курс на Хмельницкую область

8:34 - КР В Тернопольскую область

8:36 – КР на Житомир

8:38 - Часть КР из Хмельницкой области на Черновицкую область!

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