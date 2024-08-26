По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в РФ взлетели Ту-95МС
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Враг атакует "шахедами". В Черное море выведены ракетоносители, а в Ту-95МС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ.
"В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС! В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Также продолжается шахедная атака врага: в воздухе около 60 беспилотников по всей Украине.
Воздушные силы предупреждают о движении вражеских дронов:
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- БпЛА с Житомирщины курсом на Ровенщину.
- Несколько групп БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.
- БпЛА из Черкасской области курсом на Кировоградскую область.
- Несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
"БпЛА на Киевщине, курс на Васильков", - сообщили в ПС ВСУ.
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