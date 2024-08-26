По всій території України оголошено повітряну тривогу: у РФ злетіли Ту-95МС, у Чорному морі - ракетоносії
У всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Ворог атакує "шахедами". У Чорне море виведені ракетоносії, а у повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ.
"В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС! У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - ідеться в дописі.
У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що росіяни вивели у Чорно море ракетоносії:
"У Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет", - йдеться в повідомленні.
Також триває шахедна атака ворога: у повітрі близько 60 безпілотників по всій Україні.
Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини курсом на Кіровоградську область.
- Декілька груп БпЛА з Миколаївщини у північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
"БпЛА на Київщині, курс на Васильків", - повідомили у ПС ЗСУ.
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