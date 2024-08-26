Окупанти запустили ударні БпЛА з півночі (доповнено)
У ніч з 25 на 26 серпня російські загарбники запустили ударні БпЛА по території України.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що ворожі безпілотники летять у напрямку Полтавської області.
"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.
"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - повідомили у ПС ЗСУ о 01:24.
О 01:38 Повітряні сили повідомили про рух "шахеда" у напрямку Миргорода.
О 01:48 в ПС ЗСУ повідомляли про рух декількох груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, а також про БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку та БпЛА курсом на Суми.
Станом на 02:04 стан повітряної тривоги зберігався у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f0t8ab/shahed_drone_being_shot_down_by_helicopter_door/