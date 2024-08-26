Окупанти запустили ударні БпЛА з півночі (доповнено)

У ніч з 25 на 26 серпня російські загарбники запустили ударні БпЛА по території України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що ворожі безпілотники летять у напрямку Полтавської області.

"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - повідомили у ПС ЗСУ о 01:24.

О 01:38 Повітряні сили повідомили про рух "шахеда" у напрямку Миргорода.

О 01:48 в ПС ЗСУ повідомляли про рух декількох груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, а також про БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку та БпЛА курсом на Суми.

Станом на 02:04 стан повітряної тривоги зберігався у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

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