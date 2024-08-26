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Окупанти запустили ударні БпЛА з півночі (доповнено)

Окупанти запустили ударні БпЛА з півночі

У ніч з 25 на 26 серпня російські загарбники запустили ударні БпЛА по території України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що ворожі безпілотники летять у напрямку Полтавської області.

"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - повідомили у ПС ЗСУ о 01:24.

О 01:38 Повітряні сили повідомили про рух "шахеда" у напрямку Миргорода.

О 01:48 в ПС ЗСУ повідомляли про рух декількох груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, а також про БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку та БпЛА курсом на Суми.

Станом на 02:04 стан повітряної тривоги зберігався у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. 

Читайте також: "Шахеди" рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини, - Повітряні сили

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безпілотник (4107) Повітряні сили (2601)


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...Окупанти запустили ударні БпЛА з півночi... от, як їх привітно зустріли ППО України:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f0t8ab/shahed_drone_being_shot_down_by_helicopter_door/
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26.08.2024 02:26 Відповісти
Збивали вертольоти ?
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26.08.2024 03:23 Відповісти
у деяких вертольотах турель встановлена прямо в пілотській кабіні.
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26.08.2024 04:00 Відповісти
Ну, у цьому випадку не з кабіни пілотів.
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26.08.2024 05:47 Відповісти
вчора не зберіг посилання, і не зміг знайти те відео, а не пам'ятаю чи бачив на reddit, чи на твітторі (( Там стрілець прямо з пілотської кабіни розстрілює шахєд.
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26.08.2024 05:54 Відповісти
Дуже можливо.
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26.08.2024 19:34 Відповісти
Так подивіться відео. Збивали з гелікоптерів із кулеметів. А-ля старий добрий В'єтнам.
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26.08.2024 05:45 Відповісти
На півночі Сумщини вся "важка техніка" - пікапи волонтерів ( у кращому випадку з туреллю для кулемета). Особисто сам штовхав "важку техніку", коли вона не долала невеличкий бугорочк ґрунтівки. Які гелікоптери ? Сьогодні зранку по Шахеду з блок-посту стріляли аж з автомату. Добре що не з пістолета Макарова.
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26.08.2024 07:09 Відповісти
 
 