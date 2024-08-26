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Новости Война
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Оккупанты запустили ударные БпЛА с севера

Окупанти запустили ударні БпЛА з півночі

В ночь с 25 на 26 августа российские захватчики запустили ударные БпЛА по территории Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что вражеские беспилотники летят в направлении Полтавской области.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3546) Воздушные силы (2259)


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...Окупанти запустили ударні БпЛА з півночi... от, як їх привітно зустріли ППО України:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f0t8ab/shahed_drone_being_shot_down_by_helicopter_door/
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26.08.2024 02:26 Ответить
Збивали вертольоти ?
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26.08.2024 03:23 Ответить
у деяких вертольотах турель встановлена прямо в пілотській кабіні.
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26.08.2024 04:00 Ответить
Ну, у цьому випадку не з кабіни пілотів.
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26.08.2024 05:47 Ответить
вчора не зберіг посилання, і не зміг знайти те відео, а не пам'ятаю чи бачив на reddit, чи на твітторі (( Там стрілець прямо з пілотської кабіни розстрілює шахєд.
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26.08.2024 05:54 Ответить
Дуже можливо.
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26.08.2024 19:34 Ответить
Так подивіться відео. Збивали з гелікоптерів із кулеметів. А-ля старий добрий В'єтнам.
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26.08.2024 05:45 Ответить
На півночі Сумщини вся "важка техніка" - пікапи волонтерів ( у кращому випадку з туреллю для кулемета). Особисто сам штовхав "важку техніку", коли вона не долала невеличкий бугорочк ґрунтівки. Які гелікоптери ? Сьогодні зранку по Шахеду з блок-посту стріляли аж з автомату. Добре що не з пістолета Макарова.
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26.08.2024 07:09 Ответить
 
 