Оккупанты запустили ударные БпЛА с севера

В ночь с 25 на 26 августа российские захватчики запустили ударные БпЛА по территории Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что вражеские беспилотники летят в направлении Полтавской области.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Ночью российские Ту-22М3 выпустили 4 ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный, - ВК "Юг". ИНФОГРАФИКА