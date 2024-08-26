Оккупанты запустили ударные БпЛА с севера
В ночь с 25 на 26 августа российские захватчики запустили ударные БпЛА по территории Украины.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что вражеские беспилотники летят в направлении Полтавской области.
"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f0t8ab/shahed_drone_being_shot_down_by_helicopter_door/