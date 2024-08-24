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Новости Война
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Ночью российские Ту-22М3 выпустили 4 ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный, - ВК "Юг". ИНФОГРАФИКА

Окупанти вночі 24 липня атакували ракетами Х-22 острів Зміїний

В ночь на 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Воздушное командование "Юг".

Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонской области.

В то же время за прошедшие сутки, 23 августа, противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".

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Змеиный (180) ПВО (2709) ракеты (3555) Воздушные силы (2251)


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Але ж ці ракети кудись загадково зникли, не влучили нікуди. ) Інтрига.
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24.08.2024 10:05 Ответить
Там новий Бермудський Зміїний трикутник
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24.08.2024 11:01 Ответить
в море влучили - ці доісторичні ракети вже в такому жалюгідному стані, що тупо не долітають до цілі
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24.08.2024 11:05 Ответить
У них відхил 1км на 500 км. дальності, а там острів має розміри 660х560м. Тому напевно і використали 3, щоб збільшити імовірність попадання.
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24.08.2024 11:48 Ответить
Це від злості? Чи може по прапору українському,який можливо майорить на острові.
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24.08.2024 10:11 Ответить
Як на мою думку, то кацапи почали виготовляти самі радянські ракети Х-22 і випробовують їх подалі від суші. Але це тільки припущення.
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24.08.2024 10:13 Ответить
Скоріше наші щось там затівали на острові
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24.08.2024 10:17 Ответить
Та звісно, що "затівали" - гарантовано там є і буде пост радіотехнічної розвідки. По-іншому у військових не буває.
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24.08.2024 10:35 Ответить
Щоб самим по макитрі не влучило.
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24.08.2024 10:19 Ответить
 
 