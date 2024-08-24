Ночью российские Ту-22М3 выпустили 4 ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный, - ВК "Юг". ИНФОГРАФИКА

В ночь на 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Воздушное командование "Юг".

Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонской области.

В то же время за прошедшие сутки, 23 августа, противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".

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