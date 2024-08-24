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Новини Війна
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Уночі російські Ту-22М3 випустили 4 ракети Х-22 у бік острова Зміїний, - ПК "Південь". ІНФОГРАФІКА

Окупанти вночі 24 липня атакували ракетами Х-22 острів Зміїний

У ніч на 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Повітряне командування "Південь".

Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

Водночас минулої доби, 23 серпня, протиповітряною обороною півдня України було знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БпЛА "Ланцет".

Знищення ворожих цілей на Півдні у ніч на 24 серпня

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Зміїний (164) ППО (3146) ракети (4004) Повітряні сили (2591)


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Але ж ці ракети кудись загадково зникли, не влучили нікуди. ) Інтрига.
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24.08.2024 10:05 Відповісти
Там новий Бермудський Зміїний трикутник
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24.08.2024 11:01 Відповісти
в море влучили - ці доісторичні ракети вже в такому жалюгідному стані, що тупо не долітають до цілі
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24.08.2024 11:05 Відповісти
У них відхил 1км на 500 км. дальності, а там острів має розміри 660х560м. Тому напевно і використали 3, щоб збільшити імовірність попадання.
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24.08.2024 11:48 Відповісти
Це від злості? Чи може по прапору українському,який можливо майорить на острові.
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24.08.2024 10:11 Відповісти
Як на мою думку, то кацапи почали виготовляти самі радянські ракети Х-22 і випробовують їх подалі від суші. Але це тільки припущення.
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24.08.2024 10:13 Відповісти
Скоріше наші щось там затівали на острові
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24.08.2024 10:17 Відповісти
Та звісно, що "затівали" - гарантовано там є і буде пост радіотехнічної розвідки. По-іншому у військових не буває.
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24.08.2024 10:35 Відповісти
Щоб самим по макитрі не влучило.
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24.08.2024 10:19 Відповісти
 
 