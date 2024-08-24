Уночі російські Ту-22М3 випустили 4 ракети Х-22 у бік острова Зміїний, - ПК "Південь". ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Повітряне командування "Південь".

Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

Водночас минулої доби, 23 серпня, протиповітряною обороною півдня України було знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БпЛА "Ланцет".

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