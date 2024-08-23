14 із 16 "шахедів" знищили сили ППО у ніч на 23 серпня. ІНФОГРАФІКА

Сили протиповітряної оборони знищили 14 із 16 ударних БПЛА, які запустили російські окупанти.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч на 23 серпня РФ атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО працювали на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Сумщині.

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