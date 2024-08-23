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Новини Війна
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Доба на Херсонщині: РФ поцілила в магазин та освітній заклад. 2 особи загинули, 5 дістали поранення

Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року

Війська РФ протягом доби обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли Антонівку, Берислав, Новоберислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовку, Милове, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове та Херсон

"Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

Читайте: РФ обстріляла Томарине на Херсонщині: Загинула 87-річна жінка

Автор: 

обстріл (28196) Херсонська область (5701)


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Без коригування та інформування рашистів ЖДУНАМИ, так поцілити важко!
Не покаране зло, приносить горе!
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23.08.2024 07:59 Відповісти
Геноцид рашиських варварів проти мирного населенняі не зупиняєтся ні на день.
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23.08.2024 08:36 Відповісти
 
 