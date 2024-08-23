Доба на Херсонщині: РФ поцілила в магазин та освітній заклад. 2 особи загинули, 5 дістали поранення

Війська РФ протягом доби обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли Антонівку, Берислав, Новоберислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовку, Милове, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове та Херсон

"Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

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