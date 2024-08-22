РФ обстріляла Томарине на Херсонщині: Загинула 87-річна жінка
Російські війська завдали удару по селу Томарине на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через російський обстріл села Томарине загинула місцева жителька.
Під ворожий удар потрапила 87-річна жінка. На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
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Михайло Иляш
показати весь коментар22.08.2024 10:15 Відповісти Мені подобається 1
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