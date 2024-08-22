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Новини Війна
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РФ обстріляла Томарине на Херсонщині: Загинула 87-річна жінка

Росіяни обстріляли Томарине на Херсонщині: Загинула жінка

Російські війська завдали удару по селу Томарине на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через російський обстріл села Томарине загинула місцева жителька.

Під ворожий удар потрапила 87-річна жінка. На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Минулої доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини. Херсон частково залишився без світла

Автор: 

обстріл (28183) Херсонська область (5697)


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Все велічіе - це прийти вбити стару жінку в чужій країні
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22.08.2024 10:15 Відповісти
 
 