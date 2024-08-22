РФ обстреляла Томарино на Херсонщине: Погибла 87-летняя женщина
Российские войска нанесли удар по селу Томарино в Херсонской области, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за российских обстрелов села Томарино погибла местная жительница.
Во вражеский удар попала 87-летняя женщина. К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
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Михайло Иляш
показать весь комментарий22.08.2024 10:15 Ответить Мне нравится 1
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