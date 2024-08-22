РФ обстреляла Томарино на Херсонщине: Погибла 87-летняя женщина

Российские войска нанесли удар по селу Томарино в Херсонской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российских обстрелов села Томарино погибла местная жительница.

Во вражеский удар попала 87-летняя женщина. К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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