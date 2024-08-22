За минувшие сутки россияне обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины. Херсон частично остался без света

Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов Херсонской области, 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Камышаны, Антоновка, Новоберислав, Никольское, Новодмитровка, Токаревка, Берислав, Золотая Балка, Кизомыс, Велетенское, Нововоронцовка, Садовое, Приднепровское, Белозерка Приозернок, Понятовка, Шляховое, Красный Маяк, Высокое, Новоалександровка, Веселое, Ольговка, Бургунка и город Херсон.

"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и здание общепита; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе - 7 многоэтажек и 36 частных домов. Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные сооружения, гараж, частные автомобили и сельхозтехнику. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Прокудин сообщил, что из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры Херсон частично остался без света.

"Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение", - отметил начальник ОВА.

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