Минулої доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини. Херсон частково залишився без світла

Російські загарбники минулої доби обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області, 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Комишани, Антонівка, Новоберислав, Микільське, Новодмитрівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Кізомис, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Понятівка, Шляхове, Червоний Маяк, Високе, Новоолександрівка, Веселе, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Прокудін повідомив, що через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без світла.

"Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання", - зазначив начальник ОВА.

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