Рашисти атакували Антонівку з дрона: Загинула літня жінка
Російські загарбники атакували Антонівку з дрона, загинула жінка.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"84-річна загибла була на власному подвір’ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову травму, не сумісну з життям", - зазначив він.
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Сергій Малецький
показати весь коментар21.08.2024 15:57 Відповісти Мені подобається 0
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