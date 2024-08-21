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Рашисти атакували Антонівку з дрона: Загинула літня жінка

РФ атакувала з дрона Антонівку на Херсонщині: Загинула жінка

Російські загарбники атакували Антонівку з дрона, загинула жінка.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"84-річна загибла була на власному подвір’ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову травму, не сумісну з життям", - зазначив він.

Читайте: Унаслідок ранкових обстрілів Херсону й області постраждали 8 людей, зокрема співробітниця ОВА і 2 працівники підприємства інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28156) Херсонська область (5691)


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А верещучка москалям з курська хоче надати гуманітарний коридор .
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21.08.2024 15:57 Відповісти
 
 