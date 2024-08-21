Рашисти атакували Антонівку з дрона: Загинула літня жінка

Російські загарбники атакували Антонівку з дрона, загинула жінка.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"84-річна загибла була на власному подвір’ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову травму, не сумісну з життям", - зазначив він.

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