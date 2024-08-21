Унаслідок ранкових обстрілів Херсону й області постраждали 8 людей, зокрема співробітниця ОВА і 2 працівники підприємства інфраструктури. ФОТОрепортаж

Від ранку 21 серпня на Херсонщині під обстріли російської армії з артилерії та дронів потрапили обласний центр, Антонівка, Зміївка, Комишани, Томина Балка і Веселе.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Херсон

"Зранку росіяни з дрона атакували середмістя. Під обстріл потрапила 54-річна жінка, яка у цей час добиралась на роботу. Вона самостійно звернулась до медиків. Потерпілій діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - написав начальник ХОВА Олександр Прокудін.

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Херсонщина

Близько восьмої ранку російська армія вдарила по Комишанах. Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. До лікарні доставили 74-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Також шпиталізували 72-річну жінку з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями нижніх кінцівок.

Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. До лікарні доставили 74-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Також шпиталізували 72-річну жінку з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями нижніх кінцівок. Окупаційні війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб зруйновано щонайменше чотири житлові будинки та три господарчі споруди. Ще одну оселю – пошкоджено через атаку ворожого БпЛА.

Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб зруйновано щонайменше чотири житлові будинки та три господарчі споруди. Ще одну оселю – пошкоджено через атаку ворожого БпЛА. Через російський обстріл Антонівки постраждали два працівники підприємства критичної інфраструктури. Близько 10:20 під ворожий удар потрапив 55-річний слюсар. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Також до лікарні звернувся 42-річний працівник підприємства критичної інфраструктури, який дістав вибухову травму та поранення черева.

постраждали два працівники підприємства критичної інфраструктури. Близько 10:20 під ворожий удар потрапив 55-річний слюсар. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Також до лікарні звернувся 42-річний працівник підприємства критичної інфраструктури, який дістав вибухову травму та поранення черева. До лікарні звернувся житель Зміївки, який постраждав через атаку російського БпЛА учора вночі. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опіки рук.

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Також повідомляється про нічні удари російської реактивної артилерії по Томиній Балці. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Постраждала 22-річна жінка, яка їхала з чоловіком на мотоциклі. Вона дістала вибухову травму та поранення нижньої кінцівки. Потерпілу шпиталізували у середньому стані тяжкості. Також до лікарні звернулася 41-річна місцева жителька, в якої діагностували вибухову травму та струс мозку.













