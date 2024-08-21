Унаслідок ранкових обстрілів Херсону й області постраждали 8 людей, зокрема співробітниця ОВА і 2 працівники підприємства інфраструктури. ФОТОрепортаж
Від ранку 21 серпня на Херсонщині під обстріли російської армії з артилерії та дронів потрапили обласний центр, Антонівка, Зміївка, Комишани, Томина Балка і Веселе.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Херсон
"Зранку росіяни з дрона атакували середмістя. Під обстріл потрапила 54-річна жінка, яка у цей час добиралась на роботу. Вона самостійно звернулась до медиків. Потерпілій діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - написав начальник ХОВА Олександр Прокудін.
Херсонщина
- Близько восьмої ранку російська армія вдарила по Комишанах. Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. До лікарні доставили 74-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Також шпиталізували 72-річну жінку з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями нижніх кінцівок.
- Окупаційні війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб зруйновано щонайменше чотири житлові будинки та три господарчі споруди. Ще одну оселю – пошкоджено через атаку ворожого БпЛА.
- Через російський обстріл Антонівки постраждали два працівники підприємства критичної інфраструктури. Близько 10:20 під ворожий удар потрапив 55-річний слюсар. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Також до лікарні звернувся 42-річний працівник підприємства критичної інфраструктури, який дістав вибухову травму та поранення черева.
- До лікарні звернувся житель Зміївки, який постраждав через атаку російського БпЛА учора вночі. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опіки рук.
- Також повідомляється про нічні удари російської реактивної артилерії по Томиній Балці. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Постраждала 22-річна жінка, яка їхала з чоловіком на мотоциклі. Вона дістала вибухову травму та поранення нижньої кінцівки. Потерпілу шпиталізували у середньому стані тяжкості. Також до лікарні звернулася 41-річна місцева жителька, в якої діагностували вибухову травму та струс мозку.
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