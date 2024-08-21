УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4507 відвідувачів онлайн
Новини Війна
490 1

Унаслідок ранкових обстрілів Херсону й області постраждали 8 людей, зокрема співробітниця ОВА і 2 працівники підприємства інфраструктури. ФОТОрепортаж

Від ранку 21 серпня на Херсонщині під обстріли російської армії з артилерії та дронів потрапили обласний центр, Антонівка, Зміївка, Комишани, Томина Балка і Веселе.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Херсон

"Зранку росіяни з дрона атакували середмістя. Під обстріл потрапила 54-річна жінка, яка у цей час добиралась на роботу. Вона самостійно звернулась до медиків. Потерпілій діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - написав начальник ХОВА Олександр Прокудін.

Також читайте: Росіяни минулої доби обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення, з них - 4 дитини

Херсонщина

  • Близько восьмої ранку російська армія вдарила по Комишанах. Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. До лікарні доставили 74-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Також шпиталізували 72-річну жінку з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями нижніх кінцівок.
  • Окупаційні війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб зруйновано щонайменше чотири житлові будинки та три господарчі споруди. Ще одну оселю – пошкоджено через атаку ворожого БпЛА.
  • Через російський обстріл Антонівки постраждали два працівники підприємства критичної інфраструктури. Близько 10:20 під ворожий удар потрапив 55-річний слюсар. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Також до лікарні звернувся 42-річний працівник підприємства критичної інфраструктури, який дістав вибухову травму та поранення черева.
  • До лікарні звернувся житель Зміївки, який постраждав через атаку російського БпЛА учора вночі. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опіки рук.

Також читайте: Російський дрон вбив мешканця Зміївки на Херсонщині

Херсонщина 21 серпня
Херсонщина 21 серпня
Херсонщина 21 серпня

  • Також повідомляється про нічні удари російської реактивної артилерії по Томиній Балці. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три приватні будинки.  Постраждала 22-річна жінка, яка їхала з чоловіком на мотоциклі. Вона дістала вибухову травму та поранення нижньої кінцівки. Потерпілу шпиталізували у середньому стані тяжкості. Також  до лікарні звернулася 41-річна місцева жителька, в якої діагностували вибухову травму та струс мозку. 


Томина Балка 21 серпня
Томина Балка 21 серпня
Томина Балка 21 серпня
Томина Балка 21 серпня

Автор: 

обстріл (28156) Херсон (3321) жертви (1776) Херсонська область (5691)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Друзі, будь ласка, поширте інформацію, яка допоможе скаліченим українським військовим.

Пропонується безкоштовне лікування і реабілітація повного циклу, починаючи від пересадки шкіри чи частин лицьового черепа, імплантації зубів, реконструкції носа, пазух, очниць до повного естетичного відновлення обличчя.

Лікування буде проводитись у лікарні у Винниках (біля Львова) командою французьких фахівців.

Перший етап (консультаційний) розпочнеться в кінці цього місяця.

Лікарі стикнулися з тим, що мало пацієнтів, і тому можуть закрити цю благодійну програму. Все абсолютно безкоштовно.

Потрібні військові, які під час виконання бойових операцій отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці.

Можуть бути ті, хто зараз перебуває на лікуванні, ті, хто вже проходив лікув

ання і часткову реабілітацію.

Подумайте, з ким поділитися інформацією.

Сайт, де можете почитати про це детальніше: https://superhumans.com/
показати весь коментар
21.08.2024 13:26 Відповісти
 
 