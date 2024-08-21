Росіяни минулої доби обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення, з них - 4 дитини

21 серпня російські війська активно обстрілювали Херсон і область. 1 людина загинула, ще 15 дістали поранення. Пошкоджено кілька цивільних споруд, 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам'янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та місто Херсон.

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"Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлі, заклад громадського харчування та територію фермерського господарства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти пошкодили газогін, водогін, свердловину та приватні автомобілі", - написав Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення, з них - 4 дитини.