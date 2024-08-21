Россияне за прошлые сутки обстреляли Херсонщину: 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения, из них - 4 ребенка

21 августа российские войска активно обстреливали Херсон и область. 1 человек погиб, еще 15 получили ранения. Повреждены несколько гражданских сооружений, 3 многоэтажки и 21 частный дом.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Зимовник, Белозерка, Зеленовка, Надеждовка, Понятовка, Федоровка, Разлив, Томина Балка, Софиевка, Садовое, Токаревка, Берислав, Николаевка, Одрадокаменка, Шилова Балка, Змеевка, Заможное, Михайловка, Дудчаны, Шляховое, Веселое и город Херсон.

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"Российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, админздания, заведение общественного питания и территорию фермерского хозяйства; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, водопровод, скважину и частные автомобили", - написал Прокудин.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения, из них - 4 ребенка.