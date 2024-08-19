РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7999 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
583 3

Жилье на оккупированной Херсонщине рашисты отдают военным РФ, работникам ФСБ и "полиции", - ОВА

Окупанти забирають житло на окупованій Херсонщині

Россияне угрожают забрать жилье у людей, которые не зарегистрировали недвижимость по российскому законодательству на оккупированной Херсонщине.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 70% территории Херсонщины оккупировано, а это 468 населенных пунктов. Каждая громада на связи с жителями. Там ситуация чрезвычайно тяжелая. Сейчас Россия занимается рейдерским захватом жилья, они называют это "национализацией бесхозного имущества". А по факту они похищают жилье людей, которые выехали из оккупированных громад", - отметил глава области.

По словам Прокудина, оккупанты угрожают забрать жилье у людей, которые не зарегистрировали недвижимость по российскому законодательству.

"В некоторых населенных пунктах они устанавливают таблички на здании "собственность РФ". А впоследствии жилье отдают российским военным, работникам ФСБ, полиции, другим лицам, которые приехали жить в Херсонскую область. Они говорят, что документы украинского образца недействительны, заставляют брать российские документы. Если не берешь, тебя сначала штрафуют, потом используют более суровые методы", - добавил глава ОВА.

Также читайте: Заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине больше нет, его уничтожили оккупанты, - Прокудин

Автор: 

оккупация (10130) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4731)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай люди малюють крейдою хрести на дверях цього житла - кацапня "ікру метатиме" від цього Бо подумає що їм готують "Варфоломіївську ніч"!
показать весь комментарий
19.08.2024 10:03 Ответить
вони те ж саме робили у ХХ-сторіччі, у нас в Галичині, під час 2 Світової війни, спочатку з 17 вересня 1939 року по 22 чкервня 19441 року при так званому "прісоєдінії" Західної України до усср, згідно пакту "молотова-рібентропа", а потім з літа 1944 року, при так званому "асвабожденії" від "націзьму" ...
показать весь комментарий
19.08.2024 10:09 Ответить
Таке вони роблять із тими, хто отримав від путєна т.зв. херсонський сертифікат і отримав за ним у кацапії квартиру.
показать весь комментарий
19.08.2024 10:52 Ответить
 
 