Жилье на оккупированной Херсонщине рашисты отдают военным РФ, работникам ФСБ и "полиции", - ОВА
Россияне угрожают забрать жилье у людей, которые не зарегистрировали недвижимость по российскому законодательству на оккупированной Херсонщине.
Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти 70% территории Херсонщины оккупировано, а это 468 населенных пунктов. Каждая громада на связи с жителями. Там ситуация чрезвычайно тяжелая. Сейчас Россия занимается рейдерским захватом жилья, они называют это "национализацией бесхозного имущества". А по факту они похищают жилье людей, которые выехали из оккупированных громад", - отметил глава области.
По словам Прокудина, оккупанты угрожают забрать жилье у людей, которые не зарегистрировали недвижимость по российскому законодательству.
"В некоторых населенных пунктах они устанавливают таблички на здании "собственность РФ". А впоследствии жилье отдают российским военным, работникам ФСБ, полиции, другим лицам, которые приехали жить в Херсонскую область. Они говорят, что документы украинского образца недействительны, заставляют брать российские документы. Если не берешь, тебя сначала штрафуют, потом используют более суровые методы", - добавил глава ОВА.
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