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Новини Окуповані території
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Житло на окупованій Херсонщині рашисти віддають військовим РФ, працівникам ФСБ та "поліції", - ОВА

Окупанти забирають житло на окупованій Херсонщині

Росіяни погрожують забрати житло у людей, які не зареєстрували нерухомість за російським законодавством на окупованій Херсонщині.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 70% території Херсонщини окуповано, а це 468 населених пунктів. Кожна громада на зв'язку з жителями. Там ситуація надзвичайно важка. Зараз Росія займається рейдерським захопленням житла, вони називають це "націоналізацією безхозного майна". А по факту вони викрадають житло людей, які виїхали з окупованих громад", - зазначив очільник області.

За словами Прокудіна, окупанти погрожують забрати житло у людей, які не зареєстрували нерухомість за російським законодавством.

"В деяких населених пунктах вони встановлюють таблички на будівлі "власність РФ". А згодом житло віддають російським військовим, працівникам ФСБ, поліції, іншим особам, які приїхали жити в Херсонську область. Вони кажуть, що документи українського зразка недійсні, змушують брати російські документи. Якщо не береш, тебе спочатку штрафують, потім використовують більш суворі методи", - додав глава ОВА.

Читайте: Заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині більше немає, його знищили окупанти, - Прокудін

Автор: 

окупація (6680) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5718)


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Хай люди малюють крейдою хрести на дверях цього житла - кацапня "ікру метатиме" від цього Бо подумає що їм готують "Варфоломіївську ніч"!
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19.08.2024 10:03 Відповісти
вони те ж саме робили у ХХ-сторіччі, у нас в Галичині, під час 2 Світової війни, спочатку з 17 вересня 1939 року по 22 чкервня 19441 року при так званому "прісоєдінії" Західної України до усср, згідно пакту "молотова-рібентропа", а потім з літа 1944 року, при так званому "асвабожденії" від "націзьму" ...
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19.08.2024 10:09 Відповісти
Таке вони роблять із тими, хто отримав від путєна т.зв. херсонський сертифікат і отримав за ним у кацапії квартиру.
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19.08.2024 10:52 Відповісти
 
 