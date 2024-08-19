Житло на окупованій Херсонщині рашисти віддають військовим РФ, працівникам ФСБ та "поліції", - ОВА

Росіяни погрожують забрати житло у людей, які не зареєстрували нерухомість за російським законодавством на окупованій Херсонщині.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 70% території Херсонщини окуповано, а це 468 населених пунктів. Кожна громада на зв'язку з жителями. Там ситуація надзвичайно важка. Зараз Росія займається рейдерським захопленням житла, вони називають це "націоналізацією безхозного майна". А по факту вони викрадають житло людей, які виїхали з окупованих громад", - зазначив очільник області.

За словами Прокудіна, окупанти погрожують забрати житло у людей, які не зареєстрували нерухомість за російським законодавством.

"В деяких населених пунктах вони встановлюють таблички на будівлі "власність РФ". А згодом житло віддають російським військовим, працівникам ФСБ, поліції, іншим особам, які приїхали жити в Херсонську область. Вони кажуть, що документи українського зразка недійсні, змушують брати російські документи. Якщо не береш, тебе спочатку штрафують, потім використовують більш суворі методи", - додав глава ОВА.

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