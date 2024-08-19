Заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині більше немає, його знищили окупанти, - Прокудін

Російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув, – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - зазначив він.

Також він зазначив, що жителі Херсонщини ще довгий час будуть відчувати наслідки підриву Каховської ГЕС.

"Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як буде далі, будемо дивитись. Думки науковців і природозахисників розділились. Одні кажуть, що не треба відбудовувати Каховську ГЕС, а всі економічно підковані люди кажуть – потрібно, бо область не виживе", - розповів Прокудін.

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