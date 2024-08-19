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Заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині більше немає, його знищили окупанти, - Прокудін

Заповідника Асканія-Нова на Херсонщині більше немає

Російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув, – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - зазначив він. 

Також він зазначив, що жителі Херсонщини ще довгий час будуть відчувати наслідки підриву Каховської ГЕС.

"Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як буде далі, будемо дивитись. Думки науковців і природозахисників розділились. Одні кажуть, що не треба відбудовувати Каховську ГЕС, а всі економічно підковані люди кажуть – потрібно, бо область не виживе", - розповів Прокудін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники планують вивезти з окупованого заповідника "Асканія-Нова" ще одну партію тварин

Автор: 

заповідник (103) окупація (6680) Прокудін Олександр (183) заповідник Асканія-Нова (12)


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Топ коментарі
+45
Так воно стається, якщо у президенти обираєш блазня радника. Він відкриє кордони для ворога, який прийде і знищить.
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19.08.2024 09:27
+32
Яку Каховську ГЕС ви зібрались відбудовувати? Чи територія Херсонської області, де знаходилась Каховська ГЕС, вже звільнена від окупантів? Чи війна завершена? Чи є якісь гарантії, що цю ГЕС не зруйнують знову? І взагалі, питання будівництва чи відновлення великих ГЕС чи ТЕЦ можна закрити, принаймі, на найближчих 50 років. Про це можуть говорити лише ті, хто хоче на цьому нажитися.
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19.08.2024 09:29
+27
Все, чого торкається рука кацапа - вмирає..розвалюється..проклятий Богом народ..
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19.08.2024 09:34
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Так воно стається, якщо у президенти обираєш блазня радника. Він відкриє кордони для ворога, який прийде і знищить.
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19.08.2024 09:27 Відповісти
Так це Зеленський винуватий шо ***** напав в 2014-му? Я за нього не голосував, я не з зебілів. Але муйню теж не треба гнати. Хто б не був президентом, захопити Україну ***** мріяв десятиліттями і все робив для того, щоб ця війна почалась.
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19.08.2024 09:48 Відповісти
Янік тоді був. Дякую що нагадали. Різниці між ними очевидно ніякої.
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19.08.2024 09:53 Відповісти
Винні передусім українці, через свій спотворений вибір на виборах. Бо про неминучу зраду що яніка , що зеліка говорили скрізь. Проігнорували.
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19.08.2024 09:54 Відповісти
В 2014 ху@ло напало коли президентом був Яник, який також створював умови для вторгнення.
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19.08.2024 09:54 Відповісти
ЗЄлєнський теж створював умови для окупації - своїм інформаційним приниження гідності українців

нагадайте, в якому році Україна була "німецькою порноактрисою"

і він став президентом!
дякую, дуже дякую, дорогі українці!
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19.08.2024 10:31 Відповісти
апсолютно вірно !!! створював, створює і буде створювати бо треба виконувати "оманські", "стамбульські" договорняки з Ху*лом !!! зе влада замість виробництва зброї 2.5 роки дивилося в дупу Ху*ло шукаючи так десь посередені мир та закатувала гроші в асфальт для кацапської бронетехніки на "великому крадівництві" ...



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19.08.2024 10:37 Відповісти
Та прямо, ***** почув це і сходу напав
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19.08.2024 11:35 Відповісти
Зеленський та його кодло своєю злочинною бездіяльністю, а де й відкритим саботажем оборонних програм створив усі умови для повномасштабного вторгнення русни.
Тому припини маніпулювати, адвокат зеленого болота.
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19.08.2024 10:00 Відповісти
Воно адвокат Стани, бо Зєльц - сатанинська риганина, а не людина.
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19.08.2024 10:16 Відповісти
...створив усі умови для повномасштабного вторгнення... Слухай, почитай, що пишуть аналітики. Напасти на Україну повномасштабно ***** хтів ще після анексії Криму. Але стара ***** мєркельша гасала то до ***** то до Вашингтону домовлятись, щоб ***** це робив після її каденції на посту кацплера. Ну невже це так важко зрозуміти? Без підкилимних домовленостей між деякими політиками об'єданого заходу та ***** б не наважився. Це вони дозволили ***** напасти, але не думали, що Україна буде так воювати та захищати свою землю. От коли вони почали це потроху бачити то почали допомагати. А Джавеліни, хто б не говорив щось на Трампа, були поставлені України саме при ньому. Абама з мєркельшою навіть не думали це робити після 2014-го.
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19.08.2024 11:33 Відповісти
Ти на Меркель не списуй "подвиги" Зеленського та його кодла! Краще розкажи про "розведення" військ та розмінування майже 30 ділянок безпосередньо перед вторгненням за "програмою Єрмака", через що окупанти майже безперешкодно вийшли на оперативний простір?
Ну ось ще наприклад, це Меркель винна, що у 2021 році виробничі площі заводу «Артем» дозволяли виробляти 360 тисяч снарядів на рік, але ЗЕ-сволоти перевели завод на один (!) робочий день на тиждень і скоротили 1400 працівників ОПК?...
Можу ще дві сторінки написати, як ЗЕ-сволоти готували Україну до "гідної" зустрічі *****, але немає сенсу, ти і тобі подібні відмовляються це приймати та розуміти. Бо у вас, адептів ЗЕ-сволоти, геть відсутня оцінка причин та наслідків!
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19.08.2024 12:24 Відповісти
Так. Але наказав розмінувати Чонгар та повідводити війська, ще й позупиняв усі ракетні та збройні програми саме зелений блазень. Саме він будував траси на рашку, ті, по яким так класно було йти техниці загарбників. Через його недолугість та зраду ворог миттєво захопив майже весь Південь України. А повинен був затрягнути ще на виході з Криму. Під щільним вогнем наших Нептунів та інших ракет!
І тут вже Яник ні при чому. Тільки зелена пліснява!
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19.08.2024 11:09 Відповісти
"Економічно підковані"- це мародери із СН?
Від тих точно не відшкребтися швидко
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19.08.2024 09:27 Відповісти
Яку Каховську ГЕС ви зібрались відбудовувати? Чи територія Херсонської області, де знаходилась Каховська ГЕС, вже звільнена від окупантів? Чи війна завершена? Чи є якісь гарантії, що цю ГЕС не зруйнують знову? І взагалі, питання будівництва чи відновлення великих ГЕС чи ТЕЦ можна закрити, принаймі, на найближчих 50 років. Про це можуть говорити лише ті, хто хоче на цьому нажитися.
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19.08.2024 09:29 Відповісти
Так само як і енергоблоки для Хмельницької АЕС. Це просто неприховане крадівництво.
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19.08.2024 09:46 Відповісти
Дністровську ГАЕС почали будувати ще у 1983 році і на сьогодні збудовано тільки 4 гідроагрегати із 7-ми.
Скоро піввіковий ювілей!
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19.08.2024 11:41 Відповісти
"вони вивозять тварин до Криму і до Росії." Джерело:

Це, мабуть, тих, що ще не з'їли ці андрофаги...
А як там гарно було! В мене навіть фотоальбом є з того заповідника. Тепер це вже рарітет
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19.08.2024 09:32 Відповісти
Там тварин стільки було! В великих загонах: майже як на волі, трава, як шовк, ковила, а в кафе шиншилка жила. Сосни були серед того степу: ідеш - їх дві, дальше йдеш по стежці - їх три, а потім чотири, так посаджені хитро, що одна з- за другої ніби виходить
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19.08.2024 09:42 Відповісти
Російські загарбники-це варвари ,що перебувають
на доцивілізаційному рівні розвитку .
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19.08.2024 09:32 Відповісти
Все, чого торкається рука кацапа - вмирає..розвалюється..проклятий Богом народ..
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19.08.2024 09:34 Відповісти
Подякуй найвеличнішому лідОру століття та дєрьмаковській сучкі вуресучкі за шатли в крим.
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19.08.2024 09:38 Відповісти
Рано-чи пізно - але ГЕС прийдеться відбудовувать Бо водосховище потрібне І як джерело питної води для півдня України І як джерело забезпечення водою АЕС І як джерело водопостачання Криму Адже рано чи пізно - Крим все одно повернеться в Україну Та й електроенергія нам не буде лишньою Просто можливо перероблять саму "чашу водосховища Можливо її ********** Можливо - обмежать якимись обвалуваннями (з прорізаними входами річок ) Тоді вербово-тополевий ліс Великого Лугу збережеться та стане заповідником Будуть "заплавні" ліси Будуть місця для нересту риби весною Будуть місця для наземних тварин та птахів
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19.08.2024 09:46 Відповісти
До них може навіть мігрувати та живність, яка раніше там й не селилась

Головне - нечість на болота загнати..
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19.08.2024 10:30 Відповісти
рано-чи-пізно це коли? коли Марс будуть колонізувати? досить літати в хмарах та починати виходити з тієї ситуації яка є реальною на сьогодні
єдине що можно стверджувати - як раніше вже не буде ніколи!
державу Україна потрібно будувати з нуля, саме зараз
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19.08.2024 10:57 Відповісти
Твої пропозиції? А не "бла-бла-бла"!
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19.08.2024 10:59 Відповісти
Які пропозиції, якщо цей регіон в окупації. Чи повернеться він в Україну? Ну в 14м теж були думки, що ось-ось і Луганськ повернеться. Пройшло 10 років. За цей час він повністю змінився, всі підпріємства перестали існувати. Він не зможе виконувати ту роль в державі як до окупації. Так само і з півднем Херсона та Кримом.
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19.08.2024 11:08 Відповісти
А ти читаєш лише "сам себе"? Ти знаєш що проекти ТАКОГО масштабу розробляються РОКАМИ? От поки будуть звільнять - розроблять проект (а там треба купу спеціалістів задіювать - включаючи і біологів) Визначаться з кошторисом Виберуть субпідрядників Підготують потужності заводів залізобетонних виробів та інших І пвсля звільнення та розмінування території - візьмуться за реконструкцію
Як ви вже "задрали" - "пацанва в коротких штанцях"!
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19.08.2024 11:16 Відповісти
І істориків ще, бо може щось розкопувати прийдеться. Екологів, геологів..дофігіща..ще й сміття, яке намило вивозити..

Доречі - зараз таке навіть стрьомно пропонувати, бо зевлада тупо бабло переведе на офшори, а для галочки якийсь дурний звіт накалякають..
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19.08.2024 11:59 Відповісти
Що там за "сміття" - мені уявить важко А от мул дійсно вибирать треба От якраз він і ляже в основу тих обвалувань нового водосховища А він же ж родючий А верби ті обвалування укріплять своїм корінням
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19.08.2024 12:08 Відповісти
Я маю наувазі - все, що позмивало - залишки будинків, авто, металобрухт всілякий, деревина.
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19.08.2024 12:44 Відповісти
Ясно! Я мову вів про той мул який заліг у ложі водосховища ВИЩЕ дамби
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19.08.2024 12:53 Відповісти
Можно тільки позаздрити вашому оптимізму. Дожити б... Бо втрата територій, просування орди кожного дня загоняють у безкінечний відчай...
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19.08.2024 12:26 Відповісти
Я - теж надіюся! Збиралися якось з товаришем поїхать у Асканію-Нову - коли були на Миколаївщині Але тільки змогли побувать у заповіднику Гранітно-Степове Побужжя та на Тилігульському лимані На Асканію часу не вистачило Мабуть так і не побуваю Тим більше - товариша вже нема КОВІД забрав
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19.08.2024 12:36 Відповісти
Без надії неможна..ми з чоловіком теж мріяли всю Україну об'їхати. Щоб він все побачив..але клята війна..тепер мрію, щоб син одружився - може онукам покажу)
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19.08.2024 12:47 Відповісти
Ось що може вибір 73% "уставших от Пороха любителів клоуна 95 кварталу "натворити руйнуючи державу та величезні жертви.
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19.08.2024 09:51 Відповісти
Тепер у Асканії Нові тільки дикі звірі.
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19.08.2024 09:56 Відповісти
То не звірі. Кацапська нежить.
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19.08.2024 10:18 Відповісти
ВІКТОР БЛИЗНЕЦЬ В КІНЦІ 70-Х РОКІВ НАПИСАВ КАЗКУ =ЗЕМЛЯ СВІТЛЯЧКІВ=ТО ВСЕ ДУЖЕ СХОЖЕ... ПРИЙШЛА НЕЧИСТЬ З ТЕМНИХ БОЛІТ НА ЗЕМЛЮ-РАЙ, ДЕ ЖИВУТЬ ЛІСОВІ МАЛЕНЬКІ ЖИТЕЛІ...ХОЧА ЗЛО ВОНО ВСЮДИ СХОЖЕ.
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19.08.2024 10:26 Відповісти
Відповідальність несе Зеленський. Бо саме він давав вказівки розміновувати схід країни і відводити війська.
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19.08.2024 10:30 Відповісти
Захисники зепаскуди -така сама мерзота.Бажаю вам подохнути в окупації.
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19.08.2024 10:40 Відповісти
А що там ЮНЕСКО чи гАМНЕСТІ Інтернешнел? Знов язики в дупи поховали, бо кацапські гроші не пахнуть?
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19.08.2024 11:02 Відповісти
щось не чую хоч яких слів від юнеско, оон, соціалістів гуттереша та римського попа, гроші таки не пахнуть
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19.08.2024 11:22 Відповісти
 
 