Заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині більше немає, його знищили окупанти, - Прокудін
Російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув, – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - зазначив він.
Також він зазначив, що жителі Херсонщини ще довгий час будуть відчувати наслідки підриву Каховської ГЕС.
"Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як буде далі, будемо дивитись. Думки науковців і природозахисників розділились. Одні кажуть, що не треба відбудовувати Каховську ГЕС, а всі економічно підковані люди кажуть – потрібно, бо область не виживе", - розповів Прокудін.
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нагадайте, в якому році Україна була "німецькою порноактрисою"
і він став президентом!
дякую, дуже дякую, дорогі українці!
Тому припини маніпулювати, адвокат зеленого болота.
Ну ось ще наприклад, це Меркель винна, що у 2021 році виробничі площі заводу «Артем» дозволяли виробляти 360 тисяч снарядів на рік, але ЗЕ-сволоти перевели завод на один (!) робочий день на тиждень і скоротили 1400 працівників ОПК?...
Можу ще дві сторінки написати, як ЗЕ-сволоти готували Україну до "гідної" зустрічі *****, але немає сенсу, ти і тобі подібні відмовляються це приймати та розуміти. Бо у вас, адептів ЗЕ-сволоти, геть відсутня оцінка причин та наслідків!
І тут вже Яник ні при чому. Тільки зелена пліснява!
Від тих точно не відшкребтися швидко
Скоро піввіковий ювілей!
Це, мабуть, тих, що ще не з'їли ці андрофаги...
А як там гарно було! В мене навіть фотоальбом є з того заповідника. Тепер це вже рарітет
на доцивілізаційному рівні розвитку .
Головне - нечість на болота загнати..
єдине що можно стверджувати - як раніше вже не буде ніколи!
державу Україна потрібно будувати з нуля, саме зараз
Як ви вже "задрали" - "пацанва в коротких штанцях"!
Доречі - зараз таке навіть стрьомно пропонувати, бо зевлада тупо бабло переведе на офшори, а для галочки якийсь дурний звіт накалякають..