Заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине больше нет, его уничтожили оккупанты, - Прокудин

Российские захватчики разграбили заповедник "Аскания-Нова", который расположен в оккупированной Херсонской области.

Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - отметил он.

Также он отметил, что жители Херсонщины еще долгое время будут ощущать последствия подрыва Каховской ГЭС.

"Заповедники были затоплены, мы потеряли кучу всего, это мы будем чувствовать еще долгое время. Но жизнь и природа продолжают развиваться, как будет дальше, будем смотреть. Мнения ученых и природозащитников разделились. Одни говорят, что не надо восстанавливать Каховскую ГЭС, а все экономически подкованные люди говорят - нужно, потому что область не выживет", - рассказал Прокудин.

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