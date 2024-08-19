Заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине больше нет, его уничтожили оккупанты, - Прокудин
Российские захватчики разграбили заповедник "Аскания-Нова", который расположен в оккупированной Херсонской области.
Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - отметил он.
Также он отметил, что жители Херсонщины еще долгое время будут ощущать последствия подрыва Каховской ГЭС.
"Заповедники были затоплены, мы потеряли кучу всего, это мы будем чувствовать еще долгое время. Но жизнь и природа продолжают развиваться, как будет дальше, будем смотреть. Мнения ученых и природозащитников разделились. Одни говорят, что не надо восстанавливать Каховскую ГЭС, а все экономически подкованные люди говорят - нужно, потому что область не выживет", - рассказал Прокудин.
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нагадайте, в якому році Україна була "німецькою порноактрисою"
і він став президентом!
дякую, дуже дякую, дорогі українці!
Тому припини маніпулювати, адвокат зеленого болота.
Ну ось ще наприклад, це Меркель винна, що у 2021 році виробничі площі заводу «Артем» дозволяли виробляти 360 тисяч снарядів на рік, але ЗЕ-сволоти перевели завод на один (!) робочий день на тиждень і скоротили 1400 працівників ОПК?...
Можу ще дві сторінки написати, як ЗЕ-сволоти готували Україну до "гідної" зустрічі *****, але немає сенсу, ти і тобі подібні відмовляються це приймати та розуміти. Бо у вас, адептів ЗЕ-сволоти, геть відсутня оцінка причин та наслідків!
І тут вже Яник ні при чому. Тільки зелена пліснява!
Від тих точно не відшкребтися швидко
Скоро піввіковий ювілей!
Це, мабуть, тих, що ще не з'їли ці андрофаги...
А як там гарно було! В мене навіть фотоальбом є з того заповідника. Тепер це вже рарітет
на доцивілізаційному рівні розвитку .
Головне - нечість на болота загнати..
єдине що можно стверджувати - як раніше вже не буде ніколи!
державу Україна потрібно будувати з нуля, саме зараз
Як ви вже "задрали" - "пацанва в коротких штанцях"!
Доречі - зараз таке навіть стрьомно пропонувати, бо зевлада тупо бабло переведе на офшори, а для галочки якийсь дурний звіт накалякають..