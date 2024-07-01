РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6852 посетителя онлайн
Новости
2 156 10

Российские захватчики планируют вывезти из оккупированного заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных

Російські загарбники планують вивезти з окупованого заповідника

Российские захватчики планируют вывезти из заповедника "Аскания-Нова", который находится в оккупации, еще одну партию животных.

Об этом пишет "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что животных планируют вывезти в оккупированный Крым. Захватчики называют это "обменом".

Как заявил директор парка "Тайган" Олег Зубков, который сотрудничает с оккупантами, сначала планируют перевезти животных из оккупированной Херсонщины в Крым, а после 28 дней карантина в "Асканию-Нову" передадут крымских животных.

"Между зоопарками должен быть обмен - это кровь, это пара. Животные могут всю жизнь жить и не размножаться, потому что не подходят друг другу биологически", - заявил коллаборационист.

Как известно, оккупанты не впервые вывозят животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Читайте также: Оккупанты ударили по экопарку под Харьковом, животных эвакуируют

Автор: 

животные (935) заповедник (156) оккупация (10190) Аскания-Нова (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
раша - країна гопників. Дитячий потяг і то вкрали
показать весь комментарий
01.07.2024 19:32
+6
Десь таке чув - коли русскіє вбили в українських степах останнього дикого коня, то русскіє учьониє відразу заявили, що в українських степах ніколи не було диких коней. Вірю.
показать весь комментарий
01.07.2024 19:45
+3
Гадити сусіду під дверима та красти у сусіда майно, це генетична, ота сама скрєпа, від КГБшного агента гундяєва!! Підтвердити це може, уся ота історія, отієї московщини… У них замість ТОМОСА, отой термос-нака від сраліна!!
показать весь комментарий
01.07.2024 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
раша - країна гопників. Дитячий потяг і то вкрали
показать весь комментарий
01.07.2024 19:32 Ответить
Шмигаль - калькулюй втрати та збитки України!

Вивезли тварин- Плюсуй в репарацію що мають платити кацапи.

А то коли про втрати від війни- там твльки міліарди, а повинні бути тріліони $!

Працюйте! Поки е у вас ця можливість.
показать весь комментарий
01.07.2024 23:33 Ответить
Десь таке чув - коли русскіє вбили в українських степах останнього дикого коня, то русскіє учьониє відразу заявили, що в українських степах ніколи не було диких коней. Вірю.
показать весь комментарий
01.07.2024 19:45 Ответить
Раша історичне місце ... доісторичної орди ,нічого персонального ,але є класичний їх вислів ...по* бались і с'є* ались ,це все...
показать весь комментарий
01.07.2024 20:18 Ответить
Війна ...

показать весь комментарий
01.07.2024 21:00 Ответить
Вкрасти, пропити, убити товариша по службі, оскільки росіяни своїх не кидають, але добивають, і на коліна перед Ху
..лом, а кому повезе пан зад дозволить поцілувати. Така суть москальского миру
показать весь комментарий
01.07.2024 21:26 Ответить
Гадити сусіду під дверима та красти у сусіда майно, це генетична, ота сама скрєпа, від КГБшного агента гундяєва!! Підтвердити це може, уся ота історія, отієї московщини… У них замість ТОМОСА, отой термос-нака від сраліна!!
показать весь комментарий
01.07.2024 21:28 Ответить
Обмін на кацапського вузькоокого бабуїна-окупанта
показать весь комментарий
01.07.2024 21:50 Ответить
Нічого дивного. Буду вражений, якщо після звільнення тав взагали залишиться хоч щось ціле, не обгажене й несплюндроване. Русня є русня.
показать весь комментарий
01.07.2024 21:51 Ответить
Вот зебру Кадыров ещё' не пробовал.
А у неё копыта вышибают мозги только так.
показать весь комментарий
02.07.2024 00:06 Ответить
 
 