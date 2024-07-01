Российские захватчики планируют вывезти из оккупированного заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных

Российские захватчики планируют вывезти из заповедника "Аскания-Нова", который находится в оккупации, еще одну партию животных.

Об этом пишет "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что животных планируют вывезти в оккупированный Крым. Захватчики называют это "обменом".

Как заявил директор парка "Тайган" Олег Зубков, который сотрудничает с оккупантами, сначала планируют перевезти животных из оккупированной Херсонщины в Крым, а после 28 дней карантина в "Асканию-Нову" передадут крымских животных.

"Между зоопарками должен быть обмен - это кровь, это пара. Животные могут всю жизнь жить и не размножаться, потому что не подходят друг другу биологически", - заявил коллаборационист.

Как известно, оккупанты не впервые вывозят животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова".

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