Российские захватчики планируют вывезти из оккупированного заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных
Российские захватчики планируют вывезти из заповедника "Аскания-Нова", который находится в оккупации, еще одну партию животных.
Об этом пишет "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что животных планируют вывезти в оккупированный Крым. Захватчики называют это "обменом".
Как заявил директор парка "Тайган" Олег Зубков, который сотрудничает с оккупантами, сначала планируют перевезти животных из оккупированной Херсонщины в Крым, а после 28 дней карантина в "Асканию-Нову" передадут крымских животных.
"Между зоопарками должен быть обмен - это кровь, это пара. Животные могут всю жизнь жить и не размножаться, потому что не подходят друг другу биологически", - заявил коллаборационист.
Как известно, оккупанты не впервые вывозят животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова".
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Вивезли тварин- Плюсуй в репарацію що мають платити кацапи.
А то коли про втрати від війни- там твльки міліарди, а повинні бути тріліони $!
Працюйте! Поки е у вас ця можливість.
..лом, а кому повезе пан зад дозволить поцілувати. Така суть москальского миру
А у неё копыта вышибают мозги только так.