Оккупанты ударили по экопарку под Харьковом, животных эвакуируют

22 июня российские захватчики нанесли удары по экопарку под Харьковом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил основатель парка Александр Фельдман.

К большому сожалению, последние массовые удары КАБами по Харькову не обошли и наш Экопарк. Мы понимали, что это может произойти, уже больше месяца занимаемся эвакуацией наших животных в более безопасные регионы. Удары пришлись по части парка, которая последние полтора года находилась в стадии реконструкции и не работала - отреставрированный питомник для мам и малышей, большой склад с зерном и сеном, десятки вольеров для собак нашего "Доброго дома". К счастью, ни людей, ни животных на этой территории не было", - говорится в сообщении.

Ни людей, ни животных на этой территории не было. Но лани и олени очень пугаются и гибнут, даже не попадая под прямые удары, поэтому, к сожалению, снова есть потери.

"Почти два года мы по крупицам восстанавливали все то, что было уничтожено в первые полгода полномасштабного вторжения. Отстроили уже очень много, вернули домой часть животных. И теперь вернулись к тому же: вывозим наших питомцев и подсчитываем потери. Но врагу нас все равно не сломить. Делая шаг назад, мы ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами и мы все восстановим. Наш экопарк, наш Харьков и нашу Украину. Иначе просто не может быть", - добавил Фельдман.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения российские захватчики разрушили экопарк. Из-за российских обстрелов там погибли шесть человек (сотрудники и волонтеры, в том числе 16-летний парень), которые кормили и пытались вывезти зооколлекцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка