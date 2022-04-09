Российские оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка

В Харькове российские оккупанты украли овощи для животных из экопарка.

Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фельдман Экопарк" находится в 300 метрах от военных России. Сегодня ночью они сперли у наших животных морковь, свеклу и капусту. У меня нет эмоций", - говорится в сообщении.

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