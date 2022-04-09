Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку
У Харкові російські окупанти вкрали овочі для тварин з екопарку.
Про це у Facebook повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фельдман Екопарк", знаходиться в 300 метрах від військових Росії. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин моркву, буряк і капусту. В мене нема емоцій", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Максім ХОЙ #398010
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+17 1sarmat
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+12 Bob Fayn
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На 1-ом анале ещё на начался цикл передач "готовим лебеду и крапиву дома, как завещали диды"
Тогда в в номенклатурных распределителях будут выдавать сырую чищенную картошку, нарезанную дольками, а кожура будет продаваться в Ашане весом.
он же под санкциями
Бачу що до дна ще далеко.
Кацапська цивілізація, судячи з усього, це такий собі коктейль з культу «карго» який виник на островах Тихого океану за часів Другої світової війни та релігії стародавнього Єгипту, з неслабим присмаком сатанизму!
Под Харьковом наши разведцики зделали героицескую вылазку в тыл противника и захватили несколько мешков стратегических овощей!!!