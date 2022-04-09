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Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку

тварини

У Харкові російські окупанти вкрали овочі для тварин з екопарку.

Про це у Facebook повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фельдман Екопарк", знаходиться в 300 метрах від військових Росії. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин моркву, буряк і капусту. В мене нема емоцій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З харківського екопарку евакуюють тварин

Автор: 

тварини (459) зоопарк (63) Фельдман Олександр (21) Харків (5580)


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Топ коментарі
+28
Дніще
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09.04.2022 20:28
+17
Нет слов, жуть. А что будет дальше, на Вискас перейдут?
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09.04.2022 20:30
+12
і будку сперли від пса
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09.04.2022 20:39
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Дніще
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09.04.2022 20:28 Відповісти
А як же Ысконно рускій скрепний продукт рЭпа?
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09.04.2022 20:49 Відповісти
а в рЭпу они кушают и получают от ВСУ
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09.04.2022 20:52 Відповісти
не, подожди, они ещё постучат снизу.
На 1-ом анале ещё на начался цикл передач "готовим лебеду и крапиву дома, как завещали диды"
Тогда в в номенклатурных распределителях будут выдавать сырую чищенную картошку, нарезанную дольками, а кожура будет продаваться в Ашане весом.
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09.04.2022 20:48 Відповісти
Нет слов, жуть. А что будет дальше, на Вискас перейдут?
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09.04.2022 20:30 Відповісти
Вже перейшли.))) Віскас не віскас, але котячий та собачий корм споживають.)
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09.04.2022 20:33 Відповісти
они бы перешли, да кто ж им его даст?
он же под санкциями
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09.04.2022 20:46 Відповісти
***. Бедные котики. Еще раз убеждаюсь что кацапские орки угроза всему живому на планете. Короче хуже вируса. Тот хотя бы пытается приспособится к окружающим его условиям.
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09.04.2022 21:03 Відповісти
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09.04.2022 22:30 Відповісти
Не обижайте животных. Орки не животные ни разу это нечисть.
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09.04.2022 23:00 Відповісти
А еще жлательно не постить этого старого ******, который одобрил "присоединение Крыма".
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10.04.2022 08:46 Відповісти
Ща кацапские свиньи на краденом комбикорме разжиреют. Одно плохо, что стоят впритык к городу.
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09.04.2022 20:32 Відповісти
А понос не начнется после овощей?
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09.04.2022 20:35 Відповісти
Насправді усе набагато трагічніше. Сьогодні овочі, а завтра орки почнуть забивати тварин на іжу або для розваги. Таке було в Криму, вони заповідних лебедів зжерли.
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09.04.2022 20:36 Відповісти
і будку сперли від пса
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09.04.2022 20:39 Відповісти
Сірко за буду відомстив, пів смаженого кацапа з'їв.
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09.04.2022 20:52 Відповісти
аааа точно..бачив фото ..вітаю старого форумчанина!
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09.04.2022 20:56 Відповісти
Олени Шойгу..
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09.04.2022 20:40 Відповісти
Чесно кажучи, прочитавши заголовок, я подумав про м'ясо для хижаків.
Бачу що до дна ще далеко.
Кацапська цивілізація, судячи з усього, це такий собі коктейль з культу «карго» який виник на островах Тихого океану за часів Другої світової війни та релігії стародавнього Єгипту, з неслабим присмаком сатанизму!
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09.04.2022 20:43 Відповісти
не надо флёра сатанизма,просто *****,неандертальцы
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09.04.2022 22:14 Відповісти
Де б вони, суки, так наїлись.
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09.04.2022 20:44 Відповісти
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09.04.2022 20:51 Відповісти
Цензор, сколько можно писать название фашисткой рыфы с заглавной буквы? Неужели у твоих сотрудников осталась хоть капля уважения к палачам детей, женщин, стариков?
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09.04.2022 20:53 Відповісти
Я вже зверталася з цим питанням до адміністрації.
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10.04.2022 02:18 Відповісти
Мавпини банани забрати
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09.04.2022 20:56 Відповісти
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09.04.2022 21:06 Відповісти
Нічого дивного. Такі ж самі тварюки, тільки зліші.
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09.04.2022 21:33 Відповісти
Тварини вкрали їжу в тварин.
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09.04.2022 21:36 Відповісти
Міжвидова боротьба за харчування: козломооді проти копитних
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09.04.2022 21:41 Відповісти
В укранском экопарке животных кормят лучше чем солдат типа "второй армии мира"... Может им загон в экопарке выделить? Будут питаться лучше, чем в армии и иллюстрировать собой тупиковую ветвь эволюции.
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09.04.2022 21:47 Відповісти
расия это большой контактный зоопарк где животные могут поконтактировать с вами
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09.04.2022 21:51 Відповісти
Так запропонуйте їм безоплатне харчування та проживання у суміжних клітинах!
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09.04.2022 21:59 Відповісти
Ладно, еда... звери! А ведь могли б и изнасиловать тварин и потом убить.
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09.04.2022 22:05 Відповісти
окуеть , 300 метров.... это считай что уже в Пятихатках ...
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09.04.2022 22:06 Відповісти
надеюсь шо это какая-то ошибка ..
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09.04.2022 22:23 Відповісти
огромная фотовыставка:Они ещё воруют еду у животных ,и фото ********** этих мразей
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09.04.2022 22:09 Відповісти
Это когда было, Экопарк ведь сразу за окружной?
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09.04.2022 22:27 Відповісти
злі тварини покрали харчі у тварин добрих. це якись сюрреалізм і паралельна реальність
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09.04.2022 22:28 Відповісти
Животные украли у тварин...
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09.04.2022 23:35 Відповісти
Брифинг МО РФ:
Под Харьковом наши разведцики зделали героицескую вылазку в тыл противника и захватили несколько мешков стратегических овощей!!!
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10.04.2022 00:06 Відповісти
 
 