Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку

У Харкові російські окупанти вкрали овочі для тварин з екопарку.

Про це у Facebook повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фельдман Екопарк", знаходиться в 300 метрах від військових Росії. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин моркву, буряк і капусту. В мене нема емоцій", - йдеться в повідомленні.

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