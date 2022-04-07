УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10230 відвідувачів онлайн
Новини
5 860 7

З харківського екопарку евакуюють тварин

ведмеді,тварини

Ведмедів планують відправити у Синевир, леви поїдуть у Київ.

Про це під час брифінгу сказав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора Михайло Олександрович (Лисенко – заступник мера Дніпра) особисто побував у Екопарку Фельдмана. Під обстрілами йому вдалося евакуювати кілька великих тварин – ведмедів, левів, тигрів. Далі ми продовжуватимемо евакуації, але, на жаль, це досить важка логістична ситуація… Ну уявіть собі, як можна вивезти жирафа, їх просто неможливо помістити в жодний транспортний засіб. Ми будемо продовжувати рятувати тварин, ми люди, а не нелюди, які на нас напали", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розстріляли двох людей, що прийшли нагодувати тварин у харківському екопарку

Також Філатов заявив, що наразі є домовленості з киянами - вони готові прийняти левів, ведмеді поїдуть у Синевир, частину тварин розмістять на території дніпропетровського цирку, а потім вони поїдуть далі. Допомогу готовий надати у цьому питання і Житомир.

Крім того, мер Дніпра нагадав, що КП "Зооконтроль" готове приймати собак з усієї України.

Читайте також: У харківському екопарку під час годування тварин загинув працівник

"Більше того, у нас зараз є кілька десятків собак, які мають господарів - наших захисників, воїнів ЗСУ. Просто поки хлопці на фронті і їм немає з ким залишити своїх домашніх тварин, ми забрали їх до себе і там утримуємо", - додав Філатов.

Як повідомлялося, російські війська майже повністю зруйнували "Фельдман-Екопарк" під Харковом. Тварин погодилися прийняти три міста: Дніпро, Київ і Житомир. Евакуація великих хижаків була однією з найбільших проблем, у зоопарку навіть розглядали варіант із присиплянням тварин.

Автор: 

тварини (459) зоопарк (63) Фельдман Олександр (21) Харків (5575)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зверей вывезем , после войны будем там содержать рашистов и показывать людям .
показати весь коментар
07.04.2022 18:12 Відповісти
У меня идея получше, рашистов прямо сейчас помещать в клетки со львами, и медведями. Почему нет?
показати весь коментар
07.04.2022 18:16 Відповісти
Они таким дерьмом не питаются .
показати весь коментар
07.04.2022 18:17 Відповісти
Дома разрушены и загажены, дети убиты, вода намеренно испорчена, чтобы её нельзя было пить, мечеть осквернена испражнениями...

Россия так воюет всегда. Веками. Отрывок из повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат", написанной в конце 1890-х - начале 1900-х годов. Главный герой повести - реальное историческое лицо, Хаджи-Мурат, **** Шамиля, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы.
показати весь коментар
07.04.2022 18:13 Відповісти
Спало на думку... Як сказав один чоловік, усі привикли москалів порівнювати з медведем. Він такий великий, сильний, грізний. А українці, як ті бджоли, весь час копошаться, щось роблять. І треба надати їм належне роблять добре. Тільки я не чув жодного випадку, коли б такі маленькі бджоли тікали від ведмедя...
показати весь коментар
07.04.2022 18:32 Відповісти
Вчора плакав, був на Цензорі, українофоб клятий.
показати весь коментар
07.04.2022 22:15 Відповісти
 
 