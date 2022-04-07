З харківського екопарку евакуюють тварин

Ведмедів планують відправити у Синевир, леви поїдуть у Київ.

Про це під час брифінгу сказав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора Михайло Олександрович (Лисенко – заступник мера Дніпра) особисто побував у Екопарку Фельдмана. Під обстрілами йому вдалося евакуювати кілька великих тварин – ведмедів, левів, тигрів. Далі ми продовжуватимемо евакуації, але, на жаль, це досить важка логістична ситуація… Ну уявіть собі, як можна вивезти жирафа, їх просто неможливо помістити в жодний транспортний засіб. Ми будемо продовжувати рятувати тварин, ми люди, а не нелюди, які на нас напали", - сказав він.

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Також Філатов заявив, що наразі є домовленості з киянами - вони готові прийняти левів, ведмеді поїдуть у Синевир, частину тварин розмістять на території дніпропетровського цирку, а потім вони поїдуть далі. Допомогу готовий надати у цьому питання і Житомир.

Крім того, мер Дніпра нагадав, що КП "Зооконтроль" готове приймати собак з усієї України.

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"Більше того, у нас зараз є кілька десятків собак, які мають господарів - наших захисників, воїнів ЗСУ. Просто поки хлопці на фронті і їм немає з ким залишити своїх домашніх тварин, ми забрали їх до себе і там утримуємо", - додав Філатов.

Як повідомлялося, російські війська майже повністю зруйнували "Фельдман-Екопарк" під Харковом. Тварин погодилися прийняти три міста: Дніпро, Київ і Житомир. Евакуація великих хижаків була однією з найбільших проблем, у зоопарку навіть розглядали варіант із присиплянням тварин.